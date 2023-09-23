道指續跌百點 史指連挫三周

美股回落，結束艱難的一周。道瓊工業指數下跌106.58點或0.31%收3萬3963.84點。史坦普500指數下跌9.94點或0.23%至4320.06點。那斯達克指數下跌12.18點或0.09%至1萬3211.81點。

消息人士透露，福特汽車與罷工的美國汽車工人聯合會(UAW)的談判取得進展，股價上漲1.89%。Stellantis也小幅上漲，而通用汽車(General Motors)下跌0.37%。

美股22日的下跌是三大股指連續第4天下跌，也是投資 人對聯準會(Fed)打算在更長時間內維持較高利率的訊號做出的反應。

史指和以科技股為主的那指本周分別下跌2.9%和3.6%，為連續第3周負成長，也是3月以來表現最差的一周。藍籌股道指本周下跌1.9%。

在Fed預測2023年再次升息後，債券殖利率 飆升。指標10年期公債殖利率本周升至2007年以來的最高水準。同時，2年期殖利率觸及2006年以來的最高水準。

對政府關門 的擔憂也在加劇，這可能會削弱消費者信心並進一步減緩經濟成長。眾議院共和黨領袖21日讓眾議院休會。

Harris Financial管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「投資人現在正盯著局勢，擔心政府關門。」「市場只在等待何時發生，然後試圖低估它的持續時間。」