通膨降溫 英國央行 停止升息

在最新數據顯示通膨低於預期後，英國央行結束連續14次升息。英國央行自2021年12月以來一直持續升息以抑制通膨。截至今年8月主要政策利率已從0.1%升至15年高點5.25%；9月該利率維持不變。8月消費者物價指數(CPI)年度漲幅從7月的6.8%降至6.7%，與7%的預測大相逕庭。

達頓餐廳上季業績超過預期

Olive Garden母公司達頓餐廳(Darden Restaurants)財報顯示，這家茹絲葵牛排館的所有者第1財季獲利和營收都超出分析師的預期。達頓第1財季淨利1.945億元，合每股1.59元，高於去年同期的1.93億元或每股1.56元。不計項目，每股獲利1.78元。淨銷售額成長11.6%達27.3億元。

聯合太平洋美墨門戶關閉7天

聯合太平洋鐵路(Union Pacific)表示，由於日益嚴重的非法移民危機，導致美國邊境當局暫時關閉德州Eagle Pass前往墨西哥的火車交通，該公司數千噸客戶貨物的運輸已停止。根據該市社交媒體平台X的官方帳號，這種情況預計從19日開始持續7天。

思科280億收購網安Splunk

思科(Cisco)將以每股157元價格收購網路安全軟體公司Splunk，現金交易價值約280億元。Splunk 是一家網路安全公司，協助企業監控和分析數據，最大限度地降低駭客風險並更快解決技術問題。思科製造和銷售電訊和網路設備以及配套軟體套件。

雪佛龍願調解結束西澳罷工

雪佛龍表示已接受澳洲工業法庭公平工作委員會的建議，結束其西澳大利亞液化天然氣(LNG)設施與工會間的糾紛。發言人表示：「我們已將我們的立場告知專員，並致函工會和其他員工談判代表，確認我們的接受。」

罷工自9月8日開始，並將在本周末升級為兩次24小時停工。

首申失業金數 近8個月新低

上周美國首次申請失業救濟人數意外下降，但未來幾周可能會反彈，因為美國汽車工人聯合會(UAW)的部分罷工迫使汽車製造商因某些材料短缺而暫時解雇工人。

勞工部表示，截至9月16日當周，初請失業金人數減少2萬人，經季節性調整後為20.1萬人；為近8個月來新低。