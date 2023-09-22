高利率還要多久？Fed:至少3年

聯準會主席鮑爾的利率政策充滿模糊空間，保持彈性。（路透）

近幾個月來，聯準會 (Fed)普遍認為利率 將「在更長時間內保持在較高水平」。這意味著，即使結束當前的升息 周期並開始降息，利率仍將高於Fed認定在通膨率維持在2%前提下維持經濟成長所需的水平。

「更長」的確切含義將是投資人關於Fed政策未來爭論的核心。但20日Fed給了進一步的答案：至少還要3年。

除了決定將利率維持在22年高點5.25-5.5%的範圍外，Fed還發布了利率、失業率、成長和通膨的最新經濟預測。

所謂的點陣圖提供了官員對未來幾年利率的預測，顯示大多數聯準會官員認為今年需要再次升息。但是2024年、2025年和2026年的點陣圖為聯準會對事態發展的看法提供了更多線索。

自6月提供預測以來，Fed取消了2024年和2025年分別降息0.5個百分點的規劃，並建議2026年底利率將仍高於預期長期利率水準。

Fed主席鮑爾在新聞發布會上強調，這些最佳估計只是估計，「這是19個人預測的最終結果，然後你看到的是中位數。」

即使它可能不會是Fed基本政策利率走向，但這些估計中包含了Fed對經濟發展方向以及經濟需要採取哪些措施的建議。

換言之，Fed認為利率減去通膨的實質利率會繼續上升，這將導致經濟成長放緩超過預期。因此，雖然聯邦公開市場委員會(FOMC)表明今年需要再次升息，但Fed調降通膨預期顯示官員們認為2023年需要更高的實際利率。

正如鮑爾所說，「重要的是實際利率，並且需要足夠的限制。」這聽起來很模糊，但這正是中央銀行一貫的發言方式。