「權力遊戲」作者在列 17位作家狀告OpenAI「大規模系統性竊盜」

17名作家狀告開發ChatGPT的OpenAI公司進行「大規模系統性竊盜」，「黑色豪門企業」作者約翰．葛里遜（左）和「冰與火之歌」作者喬治．馬汀（右）都名列其中。（美聯社）

美聯社報導，17名作家狀告開發ChatGPT 的OpenAI 公司進行「大規模系統性竊盜」，「黑色豪門企業」作者約翰．葛里遜、「姊姊的守護者」作者茱迪．皮考特和「冰與火之歌：權力遊戲」作者喬治．馬汀都名列其中。

根據報導，作者們擔心擔心人工智慧（AI）程式正未經許可使用他們的受版權保護作品，因此發起了一系列法律行動，這則是最新一樁官司。根據19日遞交給紐約市 聯邦法院的文件，這群作家主張「對原告註冊版權的公然且有害侵權行為」，並稱ChatGPT計畫是依賴於「大規模系統性竊盜」。

這樁官司由美國作家協會發起，協會執行長拉森伯格在聲明中指出，「我們的當務之急是阻止這種盜竊行為，否則將摧毀我們了不起的文學文化，這個文化供養了美國許多創意產業」。

拉森伯格表示，「偉大的書通常是由那些投入他們的職業生涯和人生，來學習與完善技藝的人所撰寫。為了保存我們的文學作品，作者們必須有能力控制他們的作品，是否及如何被生成式AI使用」。

報導指出，這樁官司列舉出針對每個作者的ChatGPT搜索，例如對喬治．馬汀的一個搜索，據稱生成了標題為「冰原狼黎明」（A Dawn of Direwolves）的「權力遊戲」前傳，含有「侵權、未授權與詳細綱要」，並使用「來自馬汀筆下『冰與火之歌』系列現有書籍的相同角色」。