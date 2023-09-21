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Fed「點狀圖」鷹得嚇人？分析師：故布迷陣不可盡信

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾。（歐新社）
聯準會（Fed）主席鮑爾。（歐新社）

聯準會（Fed）20日發布的最新「經濟預測摘要」（SEP）傳達出明確的樂觀訊息：Fed官員預料年底前利率將一直維持在5%以上，失業率還會降低，經濟成長將高於原先預期。整體而言，官員的最新預測（以中位數來看）反映未來一年美國經濟將保持強韌，也因此貨幣政策將趨緊。

「點狀圖」說一套 鮑爾則說另一套

簡單說，最新SEP勾勒出一幅「軟著陸」景象。美銀經濟學家團隊形容，Fed官員透過SEP呈現的經濟展望是：「把通膨壓回目標，基本上無需付出任何成長或就業的代價。」

但另一方面，檢視Fed主席鮑爾的會後記者會發言，察覺不出那種樂觀態度，也未見他堅持「鷹派」升息路徑立場。鮑爾重申Fed日後決定升息與否和何時再度升息，都將視數據而定，且會「謹慎行事」。

鮑爾對媒體記者說：「我們已走了漫長的路，緊縮效應尚未完全感覺得到。展望未來，我們將秉持謹慎行事立場，以決定或許適當的額外政策緊縮程度。」

整場記者會，鮑爾始終力圖淡化所謂「點狀圖」的重要性。「點狀圖」是SEP報告中附帶的一張圖表，依據個別官員對利率落點的預測繪製而成，而不是決策官員同意的一套計畫。鮑爾拒絕把「軟著陸」稱之為最可能發生的預測情境。他也承認，現在有諸多因素可能導致重大不確定性並削弱經濟，從汽車廠勞工罷工、政府關門風險，到恢復學貸償款、油價回升等，長長一大串。

訊號模稜兩可 令市場困惑

分析師的解讀是，若說「點狀圖」向市場釋出「準備迎來進一步升息」的訊號，那個訊號也給鮑爾發言給中和了。

DWS集團美國經濟學家薛曼說：「感覺像是，鮑爾把SEP鷹派訊息的信心給抽走了。」

「點狀圖」擺出「鷹派」姿態，鮑爾發言卻語帶保留，兩者之間顯然有落差，綜合觀之，使得Fed 20日對外傳達的整體訊息顯得模稜兩可。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian） 擔心，鮑爾記者會釋出的經濟與政策訊號會令市場「既困惑又混淆」。

果然，20日美股反應正是忽漲忽跌，試圖消化含糊不清的訊息。SEP發布後，美股應聲下挫，後來隨鮑爾記者會展開而回彈，但記者會後又再次往下栽。

Fed蓄意保持升息懸疑 「點狀圖」不可盡信

分析師揣測，Fed傳達的訊息模糊不清，可能是蓄意為之，為的是讓金融情勢繼續「限制」成長，一方面向市場昭告利率極可能邁向「更高、更久」，預留今年可能再升息一次的選項，同時又不把話說死。

這種刻意保持懸疑的做法，可能也反映出「點狀圖」利率預測中位數是如何形成的。Comerica Bank首席經濟學家亞當斯指出，決定Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員中，每一位都提出自己的利率預測，但並非人人今年都有政策投票權。Fed理事（總是有投票權）目前立場比區域聯準銀行總裁（每年輪流投票）偏「鴿派」，所以「點狀圖」可能誇大了FOMC今後真正的利率路徑。

根據那個邏輯，亞當斯推測，FOMC絕大多數投票委員認為，聯邦資金利率將在明年底前降到低於5%，儘管「點狀圖」呈現的2024年底利率預測中位數高於5%。

鮑爾 利率 升息

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