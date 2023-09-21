現金仍是有吸引力的投資工具 因Fed承諾利率會既高且久

鮑爾暗示，短期內所謂的「中性」利率短期內可能能比預期更高，因此需要採取較高利率。（美聯社）

從聯準會（Fed）最新預測來看，利率 將長時間保持較高利率，因此等同現金的資產將繼續成為投資 人偏好的投資標的。

Fed周三維持聯邦基金利率不變於5.25%-5.5%，不過主席鮑爾 表示，如果合適的話，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）還準備調高利率。

這表示隔夜附賣回操作（ON RRP）報價將保持在5.30％，準備金利率（IORB）為5.40％，常備附買回機制（Standing Repo Facility，SRF）為5.5％。

據Curvature Securities數據，隔夜一般擔保附買回協議（GC repo）交易價格最低為5.27％，也是收盤價。根據ICAP，首次交易價格為5.34％，買賣價格為5.35％ / 5.34％。

大約96家交易對手周三在Fed的隔夜附賣回操作停泊1兆4,870美元，比前一日的1兆4,530萬美元增加近340億美元。

此外，美國財政部周二重新標售20年期公債時，交易者在附買回市場支付更高貼息來借入這批公債。

支持Fed更加強化利率「既高且久」的論點，在於美國經濟能比預期更能承受較高的借貸成本。

Fed主席鮑爾在記者會被問到官員對明年降息次數比6月還少的看法時，鮑爾說：「大體來說，更強勁經濟活動代表我們需要藉利率做更多調節。」

此外，鮑爾暗示，短期內所謂的「中性」利率短期內可能能比預期更高，因此需要採取較高利率。

曾任職紐約聯邦準備銀行、現為PGIM固定收益部全球首席經濟研究員 Daleep Singh估計，中性利率可能高達3.5%。他強調，越來越多勞工重返勞動市場，加上種種因疫情而引起的供應鏈混亂陸續得到解決，生產力可能升高，進而出現「較高的成長均衡」。