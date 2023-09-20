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產地乾旱 橄欖油價格飆漲1.3倍

財經新聞組／綜合報導

由於主要生產國的嚴重乾旱導致供應減少，並導致食用油盜竊案增加，橄欖油價格飆升至新高。

根據美國農業部(USDA)最近的報告，受地中海「極度乾燥天氣」的推動，9月全球橄欖油價格飆升至每噸8900元。USDA表示，8月的平均價格已較去年同期上漲130%，並且「沒有放緩的跡象」。

西班牙是全球最大橄欖油生產國和出口國，數月來一直遭受嚴重乾旱的打擊。根據國家氣象機構AEMET表示，該國剛經歷史上第三個最熱的夏季，平均氣溫比正常水平高出1.3°C。

根據大宗商品市場情報公司Mintec的數據，西班牙最近一季橄欖油產量已降至61萬噸左右，較平常的130至150萬噸下降超過50%。

Mintec油籽和植物油分析師霍蘭(Kyle Holland)表示：「雪上加霜的是，人們對歐洲其他主要橄欖油生產國包括義大利和希臘，也擔憂其產量減少，因這些國家普遍出現乾旱。」

根據國際橄欖理事會的數據，希臘和義大利是全球第二和第三大橄欖油生產國。國際橄欖理事會是由全球橄欖產量98%以上的成員組成的政府間組織。

Mintec指標顯示，9月西班牙安達盧西亞的橄欖油價格飆升至每公斤8.45歐元。根據該公司的歷史數據，這是「西班牙橄欖油有史以來的最高價格」，較去年同期上漲111%。

有時被稱為「液體黃金」的橄欖油價格飆升，導致竊案頻傳。

根據當地媒體報道，西班牙一家榨油廠Marin Serrano El Lagar約5萬升特級初榨橄欖油於8月30日凌晨被盜。損失超過42萬歐元，約合45萬美元。在此之前，竊賊從Terraverne油廠偷走6000公升特級初榨橄欖油，價值5萬歐元。

霍蘭警告，如果橄欖油庫存繼續因乾旱而耗盡，供應可能會在10月之前耗盡，而10月通常是新農作收穫的季節。

油價 義大利 農業部

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