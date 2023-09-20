等待Fed結論 股指全面回落

華爾街繼續等待本周Fed政策會議結果，美股回落。

道瓊工業指數下跌106.57點或0.31%至3萬4517.73點。史坦普500指數下跌9.58點或0.22%至4443.95點。那斯達克指數均下跌32.05點或 0.23%至1萬3678.19點。

迪士尼宣布將其遊輪和公園業務投資 增加近一倍，股價下跌3.62%。通常被視為未來經濟活動指標的迪爾公司，被投行Evercore ISI以農業生產的擔憂而調降股票評級，該公司股價下跌2.96%。

雜貨配送股Instacart上市交易後收漲12.33%。

Fed為期兩天的會議將於19日開始。 預計在20日宣布決定時不會升息 ，根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員預計Fed有99%的可能性不會升息。預計11月升息的可能性僅為29%。

Fed還將在20日提供經濟預測。投資人將關注有關通膨路徑和貨幣政策未來的評論。

西德州中質原油(WTI)價格在觸及11月以來的新高後出現盤中反轉。此舉也提振了市場情緒，脫離盤中低點。其他方面，10年期美國公債殖利率 接近2007年以來的最高水準。

罷工的汽車工人聯合會(UAW)領導層表示，如果在22日最後期限前沒有取得進展，可能會要求更多工人停止勞動。Stellantis上漲2.11%，福特和通用汽車上漲超過1.7%。