財經簡訊

谷歌 上訴推翻歐盟 26億罰款

Alphabet旗下谷歌19日在歐洲最高法院進行最後努力，推翻歐盟對其購物服務相關市場濫用行為的24.2億歐元（26億美元）反壟斷罰款，指稱監管機構未能證明其做法具有反競爭性。歐盟普通法院2021年駁回谷歌對歐盟2017年罰款的上訴後，谷歌向歐盟最高法院(CJEU)再提起上訴。

谷歌更新Bard追趕ChatGPT

谷歌表示，為努力追趕備受歡迎的ChatGPT，其生成人工智慧(AI)Bard將能對其答案進行事實核查，並分析用戶的個人谷歌數據。根據網站分析公司Sametimeweb的數據，Bard 8月的訪問量為1.83億次，僅及ChatGPT的13%。為此谷歌大力擴展 Bard，讓用戶能夠從其他谷歌產品匯入資料。

Target假期將雇10萬名員工

目標百貨(Target)將在假期期間雇用近10萬名員工，並從10月開始提供大幅折扣，為競爭激烈的購物季做好準備。雖然就業市場開始降溫，目標百貨2023年的招聘人數仍與其過去兩年招聘10萬名員工的計畫相符。該公司將提供25元以下的商品，並於10月1日至7日開始舉辦秋季促銷活動。

聯邦快遞獲利受惠同業不幸

聯邦快遞高層和財務分析師表示，該公司上季獲利將受益於競爭對手UPS和Yellow最近一季的不幸。UPS表示，每天有100萬個客戶包裹被轉移給其他供應商，導致約2億元的銷售損失。其中大約三分之一轉至聯邦快遞。另外也受惠於卡車運輸業主導企業之一的Yellow消亡。

觀眾返校 傳統電視收視回升

市場研究公司尼爾森表示，隨著返校季開始，串流收視率略有下降。越來越多美國人轉向傳統電視觀看新聞和戲劇節目。根據統計，廣播電視和有線電視合計占電視總使用量的比率從7月的49.6%升至8月的50.6%。串流收視率環比下降1.6%至39.3%。近8成是因為2-17歲觀眾重返校園。

葉倫：軟著陸可擔短期風險

美國財政部長葉倫表示，美國經濟「軟著陸」的情況可以承受短期風險，包括美國汽車工人聯合會(UAW)罷工、政府關門威脅、恢復學生貸款支付，以及中國經濟困境的溢出效應。她表示，證據顯示降低通膨正取得實質進展，同時勞動市場強勁和消費者支出健康。