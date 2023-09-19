安謀IPO「開門紅」後 美國後續IPO熱度就看19日的Instacart掛牌

Instacart預定19日以股票代碼「CART」在那斯達克交易所上市，定價每股30美元。（路透）

在英國晶片設計業者安謀 （IPO）首次公開發行股票 「開門紅」，帶動美國IPO市場回溫後，本周起還有兩家科技獨角獸也將掛牌交易，食品雜貨配送服務公司Instacart預定19日上市，有望再掀美國IPO交易日熱潮。

Instacart預定19日以股票代碼「CART」在那斯達克 交易所上市，定價每股30美元，是先前行銷IPO的每股28~30美元區間上限，以完全稀釋股數計算的市值為99億美元。

Instacart先前在安謀上市首日股價暴漲後，已調高IPO價格區間，最終出售2,220萬股（約8%），籌得6.6億美元，估值約83億美元，但仍只有2021年籌資後390億美元估值的21%左右，也反映近年美國IPO市場的頹勢。

Evecore ISI分析師估算，創立於2012年的Instacart，在規模1,320億美元的美國食品雜貨線上配送市場，市占率為22%，自我定位為能幫助食品零售商的食品雜貨科技公司，為合作夥伴從無到有打造配送與店內技術、廣告及數據服務，

除了Instacart，行銷自動化業者Klaviyo也在18日調高IPO價格區間8%，提高到27~29美元，在銷售1,920萬股後，預料將籌得5.57億美元，估值達到73億美元。該公司預料將以股票代碼「KVYO」在紐約證交所掛牌交易

安謀、Instacart及Klaviyo的表現，將為之後的德國勃肯鞋（Birkenstock）等企業IPO奠基。勃肯鞋計劃10月以股票代碼「BIRK」在紐約證交所上市，但還沒設定條件。其他打算IPO的公司包括目標籌資800萬美元的Gamer Pakistan、計劃籌得600萬美元的以色列3-D列印公司、希望籌得600萬美元的中國環球墨非元宇宙公司。

銀行家和律師表示，一些其他公司也正準備在今年稍後發布IPO售股文件，只是IPO浪潮可能要到明年初才會出現。