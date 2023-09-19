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汽車工會威脅周五擴大罷工 最大影響將反映在通膨

編譯簡國帆／綜合外電
UAW已在15日起針對通用、福特及Stellantis旗下各一座組裝廠發動罷工，近1.3萬名勞工參與。（美聯社）
UAW已在15日起針對通用、福特及Stellantis旗下各一座組裝廠發動罷工，近1.3萬名勞工參與。（美聯社）

聯合汽車工會（UAW）表示，若與通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）及Stellantis等底特律三大車廠的薪資協商，未能在美東時間周五（22日）正午前取得「嚴正進展」，當天將宣布在更多工廠發動罷工。專家認為，這次勞資爭議對經濟的最重大影響，在於通膨。

UAW主席芬恩在18日發布影音訊息說：「我們不會無限期等待他們（底特律三大車廠）的拖延。」「所以，9月22日周五正午，是新期限。」他之前說，工會計畫擴大罷工範圍，取決於最新協商的進展。

一名工會代表稍早說，在工會14日發動罷工前、提出提案後，三大車廠都未提出新的要約。資方的提案包含提高時薪約20%、數千美元的紅利獎金、並加碼其他福利，勞方的關鍵要求則包括時薪提高40%、每周工時縮短到32小時、轉回傳統退休金制度、移除薪酬分級制、以及恢復生活成本調整機制等。

➤➤➤汽車工會主席堅持4年加薪40% 比照各執行長加薪幅度

一些媒體報導，Stellantis已提出新的要約，但彭博資訊引述知悉勞資談判的知情人士指出，雙方協商的提案仍是UAW的提議。Stellantis則在18日說，已恢復協商，也與工會代表針對尋求「共同立場」有「具建設性」的討論。

UAW已在15日起針對通用、福特及Stellantis旗下各一座組裝廠發動罷工，近1.3萬名勞工參與，之後通用和福特宣布裁員非罷工勞工，指稱為這三座廠罷工的外溢效應。

➤➤➤拋下傳統方式罷工 UAW主席緩慢折磨車商 戰略奏效

同時，福特在加拿大工廠也面臨罷工威脅，加拿大汽車工人工會（Unifor）表示，和福特的合約已在美東時間18日午夜11時59分到期，協商雖有「建設性」，但在退休金和加薪幅度等關鍵優先要務仍未取得足夠進展，將持續和福特磋商到最後期限，若未敲定最後條件，「我們將發動罷工」。

罷工對經濟影響

MarketWatch報導，UAW目前的罷工行動都還沒重創經濟，但若僵局拖上好幾個月，可能帶來毀滅影響。史坦普全球公司（S&P Global）估算，短期罷工只會使美國本季經濟成長率略降，但若拖兩個月，可能使第4季經濟成長率少掉超過2個百分點，這將是對經濟的重大衝擊，因為各界視2%為長期經濟成長目標。

若罷工拉長，可能導致可銷售的汽車銳減、供應斷鏈及車價上漲，PNC金融公司首席經濟學家佛契說，UAW擴大且拉長罷工，可能引發聯準會（Fed）的頭痛問題，在最糟情境下，Fed今年稍後可能升息以降低整體需求，提高明年的衰退風險。

通常，罷工對經濟成長的衝擊，會在之後幾個月勞工復工、車廠增產補上，但這是假設雙方協商不會對通膨造成影響。

然而，這回勞資雙方都同意加薪，歧異只在加薪幅度不同，意味著車廠都必須承擔更高的勞動成本，必須犧牲獲利、漲價以轉嫁成本、或是提高勞工生產力，但提高生產力的可能性較低。雖然美國汽車價格漲勢趨緩，但還是接近歷史新高。

更重要的是，UAW希望恢復1970與1980年代的生活成本調整機制，車廠則抗拒，希望以一次性的獎金取代。牛津經濟學公司資深經濟學家施瓦茲說，最後解決方案是否會保留生活成本調整機制，仍待觀察，但談判包含這項機制，足以引發Fed的警戒。

UAW目前的罷工行動都還沒重創經濟，但若僵局拖上好幾個月，可能帶來毀滅影響。（路...
UAW目前的罷工行動都還沒重創經濟，但若僵局拖上好幾個月，可能帶來毀滅影響。（路透）

罷工 勞工 退休金

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