疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

美國長債自高點跌逾40%。（路透）

在債券 市場，如果交易價格跌到面值一半是非常低的。大多數情況下，這說明投資 人認為債券發行方陷入財務困境，可能違約。

因此，當美國30年期公債跌破這個水準，令市場大感訝異。2050年5月到期的公債周一一度跌至49 29/32，過去兩個月來第二度跌破50。

當然，美國並沒有即將違約的危險。美國公債通常被視為全世界最安全的政府債券。疫情期間，投資人趁著利率見底湧進長債，不料聯準會（Fed）接著實施數十年來最狂升息而措手不及，他們的心酸已從這個價格表露無遺。

最慘的要數2050年到期的公債，當初發行的利息為1.25％，是30年期公債有史以來最低水準。今年新發行的30年期公債所提供的利息超過4%。

彭博數據顯示，期限在10年或10年以上的美國公債今年迄今下跌4％，延續2022年創紀錄29％的頹勢，跌幅是整體債市的兩倍以上。這類公債的價格對利率變化或存續期最為敏感。

美國30年期公債殖利率 在2020年3月觸及歷史新低0.7%，上個月漲至12年高點4.47%，周一徘廻於4.4%。

美國財政部當初以相當於面值98%的價格發行了220億美元2050年到期債券（隨後增額發行兩次）。由於後來發行的債券的票息更高，這批債券迅速貶值。

Fed是這些債券最大投資者，持有其中約19％。其他買入並買了長抱的投資人有ETF，退休年金和保險公司，也是這類公債的主要持有人。

當然，一旦通膨下降，推動長債殖利率下滑，這些債券和其他債券相比會更快成為贏家。

他們至少還有一個對投資人有吸引力的地方。由於價格有很大的折讓，這些證券具有正凸性（positive convexity），即在殖利率變化時，價格漲幅大於跌幅。

舉例來說，如果殖利率下跌100個基點，債券每一美元面值將上漲11美分左右。如果殖利率下跌100基點，則每一美元面值下跌約9美分。

Macro Hive Ltd.首席利率策略師Mustafa Chowdhury表示，「他們正凸性非常大，所以儘管流動性可能很低，這類債券依然饒富興味」 。