我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

編譯劉忠勇／即時報導
美國長債自高點跌逾40%。（路透）
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

債券市場，如果交易價格跌到面值一半是非常低的。大多數情況下，這說明投資人認為債券發行方陷入財務困境，可能違約。

因此，當美國30年期公債跌破這個水準，令市場大感訝異。2050年5月到期的公債周一一度跌至49 29/32，過去兩個月來第二度跌破50。

當然，美國並沒有即將違約的危險。美國公債通常被視為全世界最安全的政府債券。疫情期間，投資人趁著利率見底湧進長債，不料聯準會（Fed）接著實施數十年來最狂升息而措手不及，他們的心酸已從這個價格表露無遺。

最慘的要數2050年到期的公債，當初發行的利息為1.25％，是30年期公債有史以來最低水準。今年新發行的30年期公債所提供的利息超過4%。

彭博數據顯示，期限在10年或10年以上的美國公債今年迄今下跌4％，延續2022年創紀錄29％的頹勢，跌幅是整體債市的兩倍以上。這類公債的價格對利率變化或存續期最為敏感。

美國30年期公債殖利率在2020年3月觸及歷史新低0.7%，上個月漲至12年高點4.47%，周一徘廻於4.4%。

美國財政部當初以相當於面值98%的價格發行了220億美元2050年到期債券（隨後增額發行兩次）。由於後來發行的債券的票息更高，這批債券迅速貶值。

Fed是這些債券最大投資者，持有其中約19％。其他買入並買了長抱的投資人有ETF，退休年金和保險公司，也是這類公債的主要持有人。

當然，一旦通膨下降，推動長債殖利率下滑，這些債券和其他債券相比會更快成為贏家。

他們至少還有一個對投資人有吸引力的地方。由於價格有很大的折讓，這些證券具有正凸性（positive convexity），即在殖利率變化時，價格漲幅大於跌幅。

舉例來說，如果殖利率下跌100個基點，債券每一美元面值將上漲11美分左右。如果殖利率下跌100基點，則每一美元面值下跌約9美分。

Macro Hive Ltd.首席利率策略師Mustafa Chowdhury表示，「他們正凸性非常大，所以儘管流動性可能很低，這類債券依然饒富興味」 。

殖利率 債券 投資

上一則

美元在超級央行周首日下跌 準備金率報導提振歐元

下一則

迎接Fed會議 股指普遍持平

延伸閱讀

官員證實美國與伊朗換囚 稱拜登已赦免5人

官員證實美國與伊朗換囚 稱拜登已赦免5人
美中諜對諜 2月氣球事件僅冰山一角

美中諜對諜 2月氣球事件僅冰山一角
FT：併購瑞信後 UBS就重發AT1債探詢投資人意向

FT：併購瑞信後 UBS就重發AT1債探詢投資人意向
美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名