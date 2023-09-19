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美股最錢線/結束升息是利多 這次不一定

財經新聞組／綜合報導

按照歷史經驗，Fed升息周期的結束通常是持有美股的好時機。但這次不確定的經濟前景和過高的估值，可能會抑制美股的漲勢。

金融研究公司CFRA分析顯示，在Fed過去6次信貸緊縮之後，從最後一次升息到下一個周期的首次降息，史坦普500指數平均上漲了13%。

然而悲觀的投資人表示，升息收緊經濟狀況並帶來衰退只是時間問題。史指今年以來累計上漲超過16%，這在一定程度上得益於美國經濟在利率上升面前保持了韌性。

Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長舒特(Brent Schutte)表示，「如果現在是Fed升息周期的結束，市場可能會對此稍感欣慰。」然而，「我不認為經濟會擺脫衰退，這將是最終決定股市走向的因素。」

雖然大多數投資人認為2023年不太可能出現經濟衰退，但對部分市場參與者來說，明年經濟放緩的可能性仍然存在。一個令人擔憂的衰退信號是美國國債殖利率曲線倒掛，這是過去經濟衰退發生之前總會出現的市場現象。

而且過去幾個月出現的通膨數據總體十分溫和，這可能意味着Fed 7月升息25個基點是自去年以來的升息周期中的最後一次。

投資人還試圖評估Fed何時開始放鬆貨幣政策。CFRA發現，Fed傾向於在前一次升息後平均9個月內降息，史指在降息後6個月內平均上漲6.5%。

然而，部分投資人認為，即使Fed已經結束升息，股市也將面臨挑戰。

牛津經濟研究院分析師預測，全球企業獲利將進一步下滑，並指出，「Fed最後一次升息後，當每股獲利下滑時，股市的回報率通常會低得多。」

根據LSEG Datastream的數據，史指的12個月遠期本益比約爲19倍；相較之下，今年年初爲17倍，長期平均值爲15.6倍。（財經新聞組）

升息 投資 降息

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