Klaviyo調高IPO價格範圍

行銷自動化公司Klaviyo調高首次公開募股(IPO)的價格範圍，目標讓完全稀釋後估值高達90億元。Klaviyo在文件中表示，這次IPO將出售近1920萬股股票，每股定價在27至29元之間。該公司稍早時曾表示定價將在每股25至27元之間。

網攻衝擊高樂氏第1季業績

漂白劑製造商高樂氏(Clorox)表示，上個月的網路攻擊可能會對其第1季業績產生「重大影響」；該攻擊損害了其部分IT基礎設施，並對其營運造成大範圍中斷。這家家庭必需品製造商於8月14時表示，其電腦網路上未經授權的活動迫使其系統下線，導致訂單處理延遲。

BioNTech與CEPI開發疫苗

德國BioNTech正與流行病防範創新聯盟(CEPI)建立合作夥伴關係，以推進其MPOX疫苗的開發。CEPI將提供高達9000萬元資金支持以BioNTech mRNA技術為基礎的候選疫苗開發。BioNTech將啟動用於預防MPOX的疫苗BNT166的早期至中期試驗。Mpox是一種接觸型傳染病毒性疾病，會引起皮疹。

高盛：Fed將調升GDP預期

高盛表示，Fed本周不太可能升息，同時預測Fed將調升經濟成長預期。預計Fed可能會將對2023年美國經濟成長率的預測值從1%調升至2.1%，以反映美國經濟的韌性。同時，Fed還將把2023年的失業率預期調降0.2個百分點至3.9%，並將核心通膨率預期調降0.4個百分點至3.5%。

傳迪士尼出售印度串流業務

知情人士透露，迪士尼已與其印度串流媒體和電視業務的潛在買家進行初步談判，其中包括億萬富翁安巴尼(Mukesh Ambani)的信實工業。據了解，迪士尼採開放態度，從出售整個串流媒體內容中心之一的Star業務到包括體育版權和地區串流媒體服務Disney+ Hotstar等資產的組合。

沙國土耳其 爭取特斯拉 設廠

消息人士透露，沙烏地阿拉伯正與特斯拉就在該國建立製造工廠進行初步談判。沙國一直向特斯拉提供特殊待遇，允許特斯拉購買其所需的一定數量的金屬和礦物。土耳其通訊局也表示，土耳其總統埃爾多安在紐約會見特斯拉CEO馬斯克，呼籲馬斯克在土耳其建立特斯拉工廠。