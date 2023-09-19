今年企業破產 將達13年新高

截至8月底，申請破產 保護的公司數量已經超過過去兩年總和。按照這個速度，預計今年破產申請數量將達到2010年來最高水平。

經濟學家布希(Mike Bush)領導的Guggenheim團隊表示，美國經濟似乎不太可能重新加速，因為支撐經濟的關鍵因素已經開始消退；也就是通膨大幅下滑、財政赤字不斷擴大以及沒有大規模裁員，「這些有利因素的消退將是一個漸進的過程，但它們對經濟支持的高峰期現在已經過去。由於通膨降溫、財政政策和勞動市場的支持減弱，經濟應該會在年底前放緩，2024年初可能會出現衰退。」

當債務到期且流動性耗盡時，企業通常會違約。與美國屋主一樣，許多企業在疫情期間以超低利率 進行再融資，讓它們得以在Fed升息期間獲得一些喘息空間。雖然Fed本周將維持利率不變，但預計高率仍將維持一段很長的時間。

雖然信貸緊縮可能導致陷入困境的連鎖企業倒閉，但Guggenheim預計隨著經濟放緩，擁有「高利潤和強現金流」的產業將恢復活力，特別是在企業處於自1960年以來支付利息的最佳位置的情況下。

對於負債累累的企業來說，未來幾個月看來更加不穩定。美國銀行全球研究部門上周表示，由於Fed設定年度通膨目標在2%，它「別無選擇」只能長期維持較高利率，美國高收益債券 或垃圾債券市場將首當其衝受到衝擊。

信貸策略師梅連提夫(Oleg Melentyev)在上周的報告中寫道，「我們認為，即使當前估值過高，信貸市場也能承受3%的CPI。」上周公布的8月CPI年率3.7%，為14個月以來最大漲幅。

他表示，如果CPI反彈至4%，可能會導致累計違約率達到10%，「若CPI重新加速至5%，就可能會引發全面違約浪潮。」