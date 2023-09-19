我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

今年企業破產 將達13年新高

財經新聞組／綜合報導

截至8月底，申請破產保護的公司數量已經超過過去兩年總和。按照這個速度，預計今年破產申請數量將達到2010年來最高水平。

經濟學家布希(Mike Bush)領導的Guggenheim團隊表示，美國經濟似乎不太可能重新加速，因為支撐經濟的關鍵因素已經開始消退；也就是通膨大幅下滑、財政赤字不斷擴大以及沒有大規模裁員，「這些有利因素的消退將是一個漸進的過程，但它們對經濟支持的高峰期現在已經過去。由於通膨降溫、財政政策和勞動市場的支持減弱，經濟應該會在年底前放緩，2024年初可能會出現衰退。」

當債務到期且流動性耗盡時，企業通常會違約。與美國屋主一樣，許多企業在疫情期間以超低利率進行再融資，讓它們得以在Fed升息期間獲得一些喘息空間。雖然Fed本周將維持利率不變，但預計高率仍將維持一段很長的時間。

雖然信貸緊縮可能導致陷入困境的連鎖企業倒閉，但Guggenheim預計隨著經濟放緩，擁有「高利潤和強現金流」的產業將恢復活力，特別是在企業處於自1960年以來支付利息的最佳位置的情況下。

對於負債累累的企業來說，未來幾個月看來更加不穩定。美國銀行全球研究部門上周表示，由於Fed設定年度通膨目標在2%，它「別無選擇」只能長期維持較高利率，美國高收益債券或垃圾債券市場將首當其衝受到衝擊。

信貸策略師梅連提夫(Oleg Melentyev)在上周的報告中寫道，「我們認為，即使當前估值過高，信貸市場也能承受3%的CPI。」上周公布的8月CPI年率3.7%，為14個月以來最大漲幅。

他表示，如果CPI反彈至4%，可能會導致累計違約率達到10%，「若CPI重新加速至5%，就可能會引發全面違約浪潮。」

利率 破產 債券

上一則

迎接Fed會議 股指普遍持平

下一則

Fed升不升息 3問題成隱憂

延伸閱讀

侯友宜拜會AIT總部和國會 議員：了解侯對美台關係的想法

侯友宜拜會AIT總部和國會 議員：了解侯對美台關係的想法
台商太陽眼鏡 打進Walmart、Sams等美國大賣場

台商太陽眼鏡 打進Walmart、Sams等美國大賣場
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
官員證實美國與伊朗換囚 稱拜登已赦免5人

官員證實美國與伊朗換囚 稱拜登已赦免5人

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名