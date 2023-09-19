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迎接Fed會議 股指普遍持平

財經新聞組／綜合報導

投資人為本周舉行的Fed會議預做準備，美股收盤持平。

史坦普500指數小漲3.21點或0.07%至4453.53點；那斯達克指數上漲1.9點或0.01%收1萬3710.24點。道瓊工業指數上漲6.06點或0.02%收3萬4624.3點。

根據芝商所(CME Group)衡量聯邦基金期貨市場定價的FedWatch工具，交易員認為Fed 20日發布利率決定時維持不變的可能性為99%。Fed也將同步發布市場預測。

對於Fed 11月的決策各方共識較少。預計升息的可能性約為31%。高盛經濟學家周末表示，11月不太可能升息。

蘋果上漲1.69%。高盛和摩根史坦利都對新款iPhone需求給予樂觀前景。

與此同時，由於汽車工人聯合會(UAW)罷工仍在繼續，福特下跌2.14%。其他汽車製造商Stellantis和通用汽車均下跌超過1.6%。

9月至今，石油服務、能源和公用事業股的表現均大幅優於大盤，而第3季石油服務和能源的漲幅更為驚人。

本月至今，石油服務股上漲5.2%，史指能源股上漲4.2%，甚至公用事業股都上漲3%。史指大盤9月來下跌1.1%。

本季至今表現差距更大：石油服務上漲24.7%，能源上漲13.2%，史指大盤上漲不到0.2%，公用事業指數下跌1.7%。

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