沒有非買不可的新產品 蘋果因這原因下季業績成長仍可達標

蘋果上周發表的iPhone 15系列手機。（歐新社）

彭博看好蘋果公司（Apple ）今年第4季業績可望回升，扭轉連續三季的頹勢，只不過，今年年終購物季銷況好轉並不是因為蘋果推出非買不可的新產品，而是因為供應鏈狀況相較去年好轉。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在「Power On」電子周報指出，只要iPhone 生產商不像去年秋季一樣遭遇供貨中斷，或在中國大陸遇到嚴重的銷售狀況，第4季營收應可輕鬆超越去年同期的1,172億美元。目前為止，華爾街 預估的營收為1,235億美元，成長約5%。

另外，天風國際證券分析師郭明錤在社群網站X指出，iPhone 15 Pro Max需求如先前所料優於去年的iPhone 14 Pro Max。此外，iPhone 15 Pro Max的等待時間明顯比其他款式久，「不全然是因為需求強勁造成」，而是「因量產時程較晚故目前出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重」。至於兩款標準版iPhone 15需求與去年差不多。

葛曼指出，到目前為止，「沒有看到任何製造上的問題」。去年此時，鴻海工廠因為疫情封鎖約一個月，導致iPhone 14 Pro和Pro Max的生產停擺。

葛曼認為，明年才是真正的重頭戲。首先是 Vision Pro頭戴式裝置，雖然在短期內不會帶來太多營收，但這款產品有助於吸引消費者來到蘋果零售店，並對公司蘋果產品產生光環效應。

此外，明年就是Apple Watch問世十周年，屆時「 X系列」將有重大改款，預料明年或2025年會推出新的健康功能，如血壓監測。此外，蘋果也在開發一種基於人工智慧的健康輔導服務。