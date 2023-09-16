我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

美經濟軟著陸 市場信心增

編譯陳苓／綜合報導
美銀全球研究的數據顯示，由於投資人對美國經濟軟著陸的信心升高，全球股票上周吸金額為18個月來最大。（路透）
美銀全球研究的數據顯示，由於投資人對美國經濟軟著陸的信心升高，全球股票上周吸金額為18個月來最大。（路透）

美國銀行（BofA）全球研究的數據顯示，由於投資人對美國經濟軟著陸的信心升高，全球股票上周吸金額為18個月來最大，但美銀策略師維持看空美股論調，並認為獲利了結賣股的時機即將到來。富豪投資人達里歐（Ray Dalio）則說，他暫時偏好持有現金。

美銀引用EFPR數據表示，投資人在13日止當周，投入253億美元於全球股票基金，為2022年3月以來的最高單周金額，顯示對美國經濟軟著陸的信心日增。

其中，美國股票基金同期流入264億美元，也是18個月之最。另外，大型股吸金187億美元，為2022年5月來最多。美股和大型股可能有若干重疊之處。LSEG的數據則顯示，美國股票基金在13日止的七天內，淨流入97億美元，為三個月來最大。

儘管如此，美銀的報告指出，投資人的緊張情緒並未完全消除，當周又投入289億美元於現金。今年來貨幣市場基金已累計進帳1兆美元，可望締造歷來全年新高。此類基金投資於現金、約當現金和短債證券。

美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）團隊指出，熊市將臨的最響警訊，莫過於貨幣市場基金今年來吸金1兆美元。哈奈特去年準確預測美股將跌，儘管今年標普500指數反彈，他仍持續看空。

哈奈特認為，賣股機會近期就將到來，「我們相信股市漲得愈高，愈難續漲」，投資人應該注意貨幣政策緊縮影響經濟的遲滯效應。這群策略師估計，出現第一份負面的就業報告，股市可能還會續漲，但出現第二份負面的就業報告時，股市將轉為暴跌。

隨著利率和通膨憂慮升高，全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐在接受CNBC訪問時，表示他傾向持有現金，而非債券，「我不想持有債務，你知道的，像是債券之類的東西」，「暫時而言，目前我認為現金不錯」。

達里歐審慎表示，若投資人獲得的實質利率不夠高，就會出售債券。但利率走高會推升通膨壓力。

他說，利率上漲時，央行必須抉擇，是要讓利率攀升，並接受相應後果，或是印更多鈔票買債，並遭遇通膨後果，他個人認為長期債券並非好投資。

投資 利率 股票

上一則

航運巨頭馬士基執行長柯文勝：全球貿易浮現回暖的跡象

下一則

美股最錢線／高利率隱憂 無損當前牛市

延伸閱讀

鬆口大氣 碧桂園6檔境內債獲展延3年償還

鬆口大氣 碧桂園6檔境內債獲展延3年償還
中國房地產債危機頻傳 萬達回售債權兌付

中國房地產債危機頻傳 萬達回售債權兌付
碧桂園6支境內債展期通過 據報延長3年

碧桂園6支境內債展期通過 據報延長3年
美經濟軟著陸 葉倫有信心

美經濟軟著陸 葉倫有信心

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10
蘋果公司是「股神」巴菲特鍾愛的一支股票。路透

iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

2023-09-13 13:36

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？