美經濟軟著陸 市場信心增

美銀全球研究的數據顯示，由於投資人對美國經濟軟著陸的信心升高，全球股票上周吸金額為18個月來最大。（路透）

美國銀行（BofA）全球研究的數據顯示，由於投資 人對美國經濟軟著陸的信心升高，全球股票 上周吸金額為18個月來最大，但美銀策略師維持看空美股論調，並認為獲利了結賣股的時機即將到來。富豪投資人達里歐（Ray Dalio）則說，他暫時偏好持有現金。

美銀引用EFPR數據表示，投資人在13日止當周，投入253億美元於全球股票基金，為2022年3月以來的最高單周金額，顯示對美國經濟軟著陸的信心日增。

其中，美國股票基金同期流入264億美元，也是18個月之最。另外，大型股吸金187億美元，為2022年5月來最多。美股和大型股可能有若干重疊之處。LSEG的數據則顯示，美國股票基金在13日止的七天內，淨流入97億美元，為三個月來最大。

儘管如此，美銀的報告指出，投資人的緊張情緒並未完全消除，當周又投入289億美元於現金。今年來貨幣市場基金已累計進帳1兆美元，可望締造歷來全年新高。此類基金投資於現金、約當現金和短債證券。

美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）團隊指出，熊市將臨的最響警訊，莫過於貨幣市場基金今年來吸金1兆美元。哈奈特去年準確預測美股將跌，儘管今年標普500指數反彈，他仍持續看空。

哈奈特認為，賣股機會近期就將到來，「我們相信股市漲得愈高，愈難續漲」，投資人應該注意貨幣政策緊縮影響經濟的遲滯效應。這群策略師估計，出現第一份負面的就業報告，股市可能還會續漲，但出現第二份負面的就業報告時，股市將轉為暴跌。

隨著利率 和通膨憂慮升高，全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐在接受CNBC訪問時，表示他傾向持有現金，而非債券，「我不想持有債務，你知道的，像是債券之類的東西」，「暫時而言，目前我認為現金不錯」。

達里歐審慎表示，若投資人獲得的實質利率不夠高，就會出售債券。但利率走高會推升通膨壓力。

他說，利率上漲時，央行必須抉擇，是要讓利率攀升，並接受相應後果，或是印更多鈔票買債，並遭遇通膨後果，他個人認為長期債券並非好投資。