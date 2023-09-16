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財經簡訊

財經新聞組／整理

UAW開始罷工 車商不跌反漲

通用汽車股價不跌反漲。旗下生產最賺錢皮卡車的三個工廠的工會員工開始罷工。克萊斯勒母公司Stellantis美國上市股票也小漲。美國汽車工人聯合會(UAW)代表的時薪工人宣布罷工，導致其生產吉普Wrangler和Gladiator的俄亥俄州Toledo裝配廠停工。

諾華股東支持分拆學名藥

諾華股東投票贊成分拆這家瑞士公司的學名藥業務Sandoz，持有99.7%代表資本的股東支持完全分拆。在特別股東投票之前，Sandoz CEO塞納(Richard Saynor)表示，新公司計畫在長時期內推出至少5種額外的生物藥物。Sandoz是全球第二大生物學名藥製造商，僅次於輝瑞。

傳花旗歐陸業務CEO將去職

根據內部備忘錄，花旗集團歐洲大陸主要業務CEO布雷登(Kristine Braden)將在任職25年後離開該公司，這是該行本周宣布的全面組織改造的一部分。布雷登曾擔任花旗銀行歐洲CEO，在此之前曾擔任過許多高級職位，包括領導花旗集團全球市場歐洲股份公司部門。

南非指嬌生結核藥價格過高

南非反壟斷監管機構表示，製藥公司嬌生公司因涉嫌對關鍵結核病藥物收取「過高」價格而在南非接受調查。南非競爭委員會表示，嬌生公司的比利時子公司楊森製藥公司也正在接受調查，這些公司可能對以Sirturo品牌銷售的結核病藥物bedaquiline進行了排他性作法和過高定價。

8月進口物價升0.5% 超預期

由於能源產品成本飆升，美國8月進口物價漲幅超出預期；但潛在的進口物價壓力仍然較低，這對國內整體通膨前景來說是個好兆頭。勞工部表示，8月進口物價上漲0.5%；經濟學家之前預測不含關稅的進口物價將上漲0.3%。年增率下降3.0%，連續第7個月下滑。

中國買高階iPhone要等數周

蘋果官網顯示，在開放預訂後，新款iPhone 15 Pro Max的中國買家需要等待4-5周才能收到這款智慧手機，這是需求強勁的初步跡象。iPhone 15 Pro的等待時間稍短，只要2-3周。而iPhone 15可以在9月22日店面發售當天就能到手。iPhone 15 Plus在中國的等待時間為8個工作日。

iPhone 南非 CEO

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