停止升息？ Fed不鬆口留彈性

Fed不鬆口停止升息，只是想保留迴旋餘地。（路透）

更快的經濟成長和更低的通膨率以及強勁的就業市場，為Fed官員下周發布的最新預測奠定基礎；這可能反映出他們對經濟軟著陸前景的信心不斷增強。但可能不會改變的是：他們會繼續考慮再次升息 。

不過，並非所有經濟學家都相信他們會這麼做，德意志銀行經濟學家盧澤蒂(Matthew Luzzetti)說，「其中很多是放空氣和風險管理。」

大多數金融和經濟界人士都認定，Fed將在9月19日至20日會議結束時將短期利率維持在當前5.25-5.5%範圍內，未知數是政策制訂者如何重新調整政策展望。3個月前的預測已經過時。

由於前景樂觀，盧澤蒂與大多數分析師都表示，Fed政策制訂者可能不會進一步提高政策利率，他們只是還沒準備好這麼說，「如果他們宣布緊縮周期結束，這可能會導致金融狀況大幅放鬆；我不認為他們想這樣做。」

更寬鬆的金融環境，像是更高的股價或更低的債券殖利率 ，可能會刺激支出和借貸，並引發更多Fed試圖遏制的通膨。

此外，盧澤蒂指出，隨著時間演進，通膨改善程度可能會停滯不前，因此有必要升息來抑制物價復甦，即使這不是現在的基本情況，「我認為，對他們來說保持彈性和選擇性至關重要。」

對於盧澤蒂和許多其他分析師來說，這也代表大多數Fed政策制訂者可能仍在年底前將政策利率升至5.6%，比現在高25個基點。

SGH Macro Advisors的杜埃(Tim Duy)是少數相信經濟形勢最終將迫使Fed在今年底前再次升息的經濟學家之一。即使部分Fed政策制訂者自己都認為這種說法更像是「廉價的保險」而不是可能的結果。

杜埃還預計政策制者將暗示利率將在更長時間內保持較高水平，預計明年僅降息 2次；Fed在6月經濟預測摘要中預計將降息4次。

許多其他經濟學家也預計Fed政策制訂者將暗示明年減少降息；金融市場目前預計利率到2024年底將降至4.4%，到2025年底將降至3.8%。