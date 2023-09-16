保費飆 愈來愈多駕駛不買車險

由於通貨膨脹和保費 上漲給預算帶來壓力，愈來愈多司機沒有投保汽車險。

J.D. Power的最新數據顯示，擁有至少一輛未投保車輛的家庭數量，從2022年下半年的5.3%增加到2023年上半年的5.7%。

報告指出，這是因為2022年汽車保險 保費以「前所未有的速度」上揚7.9%，今年前6個月再成長5.9%；而且美國人日常開支仍處於高通膨狀態。

根據本周公布的最新通膨數據，8月汽車保險費用同比上漲超過19%，較7月上漲2.4%；遠遠超過同月的總體通膨率。

保費上漲主要是彌補與修理和更換受損車輛、醫療保健和其他費用相關的不斷上漲的理賠費用。

隨著許多美國人準備下個月開始償還學生貸款，更多人可能會考慮放棄汽車保險以維持收支平衡。

紐約人壽最近調查發現，超過四分之一背負學貸債務的美國人表示，他們不確定能否在10月償還學貸。雖然另外四分之一的人表示預算中有足夠資金來支付這些費用，但其中23%表示需要減少其他支出才能做到。

J.D. Power發現，某些地區的未投保駕駛人比率較高。與2022年下半年相比，有12個州的未投保駕駛人比率增加30%以上。未投保最多的5個州包括南達科他州、新漢普夏州、西維吉尼亞州 、俄勒岡州和印第安納州。

車險費用可能還會增加更多，因為到目前為止，這些調高的保費還不足以支付理賠費用。J.D. Power報告表示，2022年汽車業在保費中收取的理賠費用增加了12%，這是連續第2年出現此類赤字。

同樣，保險訊息研究所(Triple-I)本周指出，去年汽車保險公司每收到1元的保費，就要支付1.12元的理賠費用。今年這個數字降至1.09元，但仍高於收取的保費。