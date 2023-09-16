道指回吐漲幅 史指連跌兩周

投資 人在Fed下周政策會議之前獲利了結動盪的一周，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌288.87點或0.83%至3萬4618.24點。盤中最低完全回吐14日332點的漲幅。史坦普500指數下跌54.78點或1.22%至4450.32點。那斯達克 綜合指數下跌217.72點或1.56%至1萬3708.33點。

道指全周收漲0.12%。然而，史指和那指均連續第2周下跌，分別下跌0.16%和0.39%。

資訊科技是史指表現最差的類股，下跌近2%。Adobe財報業績優於預期，股價下跌4.21%。在成功公開上市一天後，Arm Holdings下跌4.47%。

汽車股通用汽車(GM)和Stellantis N.V.上漲，而福特則小幅走低。美國汽車工人聯合會(UAW)的數千名成員14日午夜未能與汽車製造商達成協議，舉行了罷工。

其他方面，Lennar下跌2.5%。這家住宅建築公司第3季營收和獲利超出預期。

經濟數據方面，9月密西根大學消費者信心調查顯示，未來一年通膨預期降至3.1%，為2021年1月來最低水平。此外，5年期通膨預期降至2.7%，為2020年12月來最低水平。

在Fed於9月20日公布政策決定之前，華爾街 分析好壞參半的經濟數據。普遍預計Fed下周將維持利率不變，但交易員將尋求深入了解Fed對通膨的想法。