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美股最錢線／高利率隱憂 無損當前牛市

財經新聞組／綜合報導

BMO首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在最新報告中表示，利率在更長的時間裡保持高點，並不足以破壞當前的美股牛市。

貝爾斯基根據1979年以來數據進行的歷史分析顯示，美股在利率上升期間表現良好。

他指出，高利率「讓一些投資人感到不安是可以理解的」，因為自2009年以來，利率就一直處於歷史低位，直到去年Fed開始大舉升息以抑制通膨。

當前整個世代的投資客都是在利率接近於零的極端時期長大的。但從長遠來看，高利率對股市也不全是壞事。

貝爾斯基說，「我們發現，高利率時期的回報率往往略低於平均水平。但有趣的是，與低利率水平相比，回報率的波動性要小一些。在利率較高的時期，史坦普500指數的風險調整回報率更高。」

他發現，按一年滾動計算，史指在高利率時期平均上漲8.2%；而在低利率時期平均上漲10.6%。但伴隨着高回報而來的是更高的風險，低利率時期的標準差高達18%，而高利率時期的標準差僅有12.7%。

標準差主要在協助投資人衡量在購買證券時相對於預期平均收益所承擔的風險。

至於在高利率時期哪些股票表現良好，貝爾斯基點名科技、能源和工業等周期性產業。在此同時，公用事業和醫療保健等更具防禦性的類股表現落後大盤。

貝爾斯基表示：「這對我們來說是很合理的，因為隨著債券市場重新調整以避免通貨膨脹，利率上升通常代表經濟成長強勁。」

整體美國經濟的確仍在成長，並且基礎穩固，失業率接近歷史低位。亞特蘭大Fed的GDPNow模型顯示，美國經濟第3季可望成長超過5%。（財經新聞組）

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