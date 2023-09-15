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路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

也受油價推動 8月PPI增0.7%

財經新聞組／綜合報導

8月批發通膨增幅超出預期，與近期數據顯示物價漲幅有所放緩形成鮮明對比。

勞工部報告，8月生產者物價指數(PPI)經季節性調整後上漲0.7%，同比上漲1.6%。月增幅高於《道瓊》預期的0.4%，是2022年6月以來最大單月漲幅。

然而，剔除食品和能源後的核心PPI上漲0.2%，符合預期；較上年同月上漲2.1%，為2021年1月以來的最低年增率。不包括食品、能源和貿易服務，PPI上漲0.3%。

前一天發布、更受密切關注的消費者物價指數(CPI)較上月上漲0.6%，同比上漲3.7%。剔除食品和能源後的核心CPI分別上漲0.3%和4.3%。

與CPI一樣，PPI的上漲壓力主要來自能源價格的大幅上漲。受汽油價格上漲20%的推動，PPI能源指數本月上漲10.5%。

8月最終需求商品價格上漲2%，創2022年6月以來最大單月漲幅。服務價格上漲0.2%。

PPI關注國內價格，通常代表生產商品和服務的成本。而CPI衡量消費者在市場上支付的價格，包括進口價格。

兩項指標都顯示，雖然通膨仍是家庭面臨的一個問題，但近幾個月來通膨率總體上似乎正在放緩。這是Fed在升息11次、總計5.25個百分點之後，規劃未來走勢時的一個重要考慮因素。

市場定價顯示Fed下周幾乎肯定不會提高基準利率。即使Fed官員6月時預計年底前將再次升息，但根據CME Group數據，最新市場期貨顯示11月升息的可能性為42%。

升息 勞工部 油價

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