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Arm成功上市 道指漲331點

財經新聞組／綜合報導

華爾街IPO市場復甦和不錯的經濟數據讓人安心，道瓊工業平均指數創一個月來最大漲幅。

道指連漲3個交易日，收漲331.58點或0.96%至3萬4907.11點；自9月1日以來首次收於50日移動均線上方。

史坦普500指數上漲37.66點或0.84%至4505.1點；那斯達克綜合指數上漲112.47點或0.81%至1萬3926.05點。

晶片設計公司Arm開盤後股價飆升約24.7%。投資人希望這支今年最大的科技股發行能夠啟動沉睡的IPO市場。Arm於13日將IPO定價在每股51元。收盤價報每股63.59元。

此外，投資人還消化了大量經濟報告；這些報告顯示核心通膨數據溫和且消費者堅韌。

8月生產者物價指數(PPI)顯示，上月核心PPI受到控制。 不包括食品和能源的核心PPI上漲0.2%，與《道瓊》調查的經濟學家預期一致。然而，總體PPI上漲0.7%，高於預期的0.4%增幅。

8月零售銷售優於預期，成長0.6%，而經濟學家預期為成長0.1%。不包括汽車在內，上月零售額成長0.6%，超過預期的0.4%增幅。

雖然Fed預計將在9月政策會議上維持利率不變，但歐洲央行14日將利率一如預期提高了25個百分點。不過歐洲央行指出通膨正在放緩，並暗示升息行動可能已接近尾聲。

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