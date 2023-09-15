美股最錢線/能源價格回升 市場普遍忽視

8月消費者物價指數(CPI)給了投資 人一個意外的不安，較上月上漲0.3%，同比上漲3.7%，為5月來最高水平。

能源價格上漲是推動上揚的主因，光是汽油項目就飆升10.6%，為全球金融危機以來的第三大單月漲幅。

但股市幾乎沒有波動，那斯達克指數和史坦普500指數收漲；道瓊指數小幅下跌。

投資人在考量下周Fed會議之前，最好會先分析Fed最偏好的核心通膨數據。不含波動較大的食品和能源的核心通膨降至4.3%，為2021年9月以來最低水平。既然核心通膨率是利多，為什麼投資人會認為Fed應該對高油價 做出反應，只因高油價甚至會抑制支出非汽油物品？

WTI原油在過去3個月上漲了28%，技術面更顯示出巨大的潛在上漲空間。WTI於9月初 突破年內新高，目前每桶90元只是升至去年高點120元路上的較小潛在阻力點。

對於那些不認為出現120元原油的人，可以回頭檢視摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)最近的言論。他甚至提出油價上看150元的可能性。

他在巴克萊銀行會議上發表講話時表示，去年的普遍悲觀情緒是根據他在經濟中看到的「巨大半結構性的變化」，這些跡象顯示一年後物價可能會全面上漲。

他表示，如果美國10年期國債殖利率 達到5.5%，比目前的4.3%利率再高出100個基點以上，並且原油價格升至120至150元，他也不會感到驚訝。

如果總體CPI繼續加速上漲，最終將迫使人們對股票的多頭立場重新調整。對於那些打算退出這波牛市反彈的人來說，這可能是個很好的催化劑。

如果戴蒙的看法是正確的，那麼三位數的油價可能會在明年某個時點出現。（財經新聞組）