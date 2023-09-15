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男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

財經簡訊

財經新聞組／整理

雪佛龍西澳LNG廠生產中斷

雪佛龍位於澳大利亞的一家液化天然氣(LNG)工廠生產中斷，因工人們對這家全球LNG供應量5%以上設施的罷工行動升級。雪佛龍發表聲明表示，Wheatstone廠「出現故障，影響約25%的LNG 產量」，正在努力恢復全面生產。聲明指出：「原因已經查明，已經展開重啟活動。」

微軟Teams難逃反壟斷調查

微軟公司一直試圖避免歐盟對其Teams視訊會議軟體進行更深入的審查，但未能成功。歐盟反壟斷執法機構準備對該公司的行為提出正式投訴。知情人士表示，微軟最近提議將其Teams從整體商業軟體套件中獨立出來，並以年度折扣單獨出售給客戶，但這不足以滿足監管機構的擔憂。

供應緊張 WTI油價升破90元

由於對供應緊張的預期加劇，國際油價上漲，美國原油價格突破每桶90元。西德州中質原油(WTI)上漲1.6%至每桶90.04元，創2022年11月以來最高水平。布蘭特原油上漲1.5%至每桶93.23元，創10個月高位。WTI原油本周上漲近3%，連續第3周上漲。今年來上漲約13%。

跟進同業 達美航空調降財測

隨著成本上升，達美航空跟進其他航空公司調降獲利預期。該航空公司預計調整後每股獲利在1.85至2.05元間，低於之前預測的2.2至2.5元。本季燃油費用高於預期，但維修成本也高於預期。預測第3季單位收入較去年下降2%至3%，優於之前下降4%的預期。重申全年調整後每股獲利6至7元。

8月零售成長0.6% 超過預期

由於汽油價格上漲提高加油站的收入，8月零售額增幅超過預期。商務部表示，8月零售額成長0.6%。 7月數據由0.7%下修至0.5%。經濟學家之前預測零售額成長 0.2%。零售額主要是商品，不根據通貨膨脹進行調整。不計汽車、汽油、建築材料和食品服務的8月核心零售額小幅成長0.1%。

Databricks融資後估值430億

AI數據分析平台Databricks在最新一輪融資獲得超過5億元資金，估值達430億元，這是今年AI領域私營科技公司最大融資活動之一。因準備公開上市，由T. Rowe Price牽頭的這輪融資可能是最後一輪。晶片製造商輝達和信用卡公司Capital One Financial也參與融資。

融資 油價 微軟

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曼哈頓公寓租金 創歷史新高

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也受油價推動 8月PPI增0.7%

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