曼哈頓公寓租金 創歷史新高

紐約曼哈頓公寓租金在8月已達負擔極限。（美聯社）

最新報告指出，由於租金 中位數仍處於歷史高位，曼哈頓 的租房客可能在8月達到「負擔能力極限」。

根據經紀公司Douglas Elliman和評估與研究公司Miller Samuel的數據，8月曼哈頓租金中位數為每月4370元，與7月歷史高位持平。平均租金也保持歷史最高紀錄，為每月5552元。

房屋仲介表示，由於缺乏新的出租建築，供應量較低，而通常想要購買公寓的買家由於利率高，現在選擇租房。8月歷來是曼哈頓租房最繁忙的月份，因為各家各戶都在為返校做準備。

即使如此，跡象顯示曼哈頓的天價租金可能已見頂。8月新租約數量下降14%，為連續第二個月下降；代表即使新租約的租金要求很高，但租戶卻對價格猶豫不決。仲介商表示，許多房東 也選擇以略高的租金續簽現有租約，而不是尋求新租約大幅上漲。

簡而言之，曼哈頓的租房客可能已經達到了價格上限。

Miller Samuel CEO米勒(Jonathan Miller)表示：「市場可能已經達到承受能力的門檻。」「市場似乎已經觸頂。」

公寓在市場上掛牌的時間也稍長一些，這也代表市場已見頂。8月公寓平均待租天數為39天，高於去年同期的26天。

米勒說：「我認為出於對整體經濟的擔憂，房東在留住現有租戶方面變得更加積極。」

話雖如此，租金不太可能很快大幅下降。庫存水平正在下降，使租戶幾乎沒有選擇。8月可供出租的公寓數量較7月少了24%，曼哈頓整體空置率僅有2.4%左右，略低於長期平均水平。

許多公寓仍然存在競購戰。報告指出，8月約11%的租約出現競購戰。兩居室公寓的需求最為強勁，13%的兩居室公寓出現競購戰。8月曼哈頓兩居室公寓的平均租金為6300元。

雖然曼哈頓的租金價格和需求極端，但全美各地的租金仍然強勁，並給整體通膨帶來壓力。最新的CPI報告顯示，住房成本較去年上漲超過7%。

Redfin數據顯示，8月全美租金中位數為2052元，僅較去年的歷史新高低2元。該機構表示，許多房東「隨著空置率上升，開始做出一次性讓步」。