燃料與勞工成本上揚 美國企業獲利面臨壓力

能源與勞工成本升高，正進一步侵蝕部分企業的獲利，引發華爾街憂心。（路透）

能源與勞工 成本升高，正進一步侵蝕部分企業的獲利，成為通膨壓力持續散布到各行各業的最新跡象，不僅對企業主管造成壓力，也引發華爾街憂心。

美國航空13日調降本季獲利預測，預估每股盈餘降至20~30美分，遠少於之前預測的85~95美分，原因是飛機燃料成本飆增、以及8月新批准的機師薪資合約造成壓力。聯合航空和阿拉斯加航空等其他航空公司季僅周也都對燃料價格上漲提出警告，但表示需求大致持穩。

美國廉價航空業者Frontier同日也說，燃料價格比先前預測平均多了每加侖23每分，最近幾周的銷售也低於往常型態。燃料和勞工是航空業者的最大開支，但兩者都已增加，同時機票價格漲勢趨緩，引發外界擔心美國航空業者把額外成本轉嫁給消費者的能力。

包裹運輸巨擘優比速（UPS）本周也說，預估年底前認列的合約相關成本，將比原先預期高出約5億美元，衝擊利潤。UPS表示，新的五年勞動合約將使未來五年的薪資與福利成本複合年成長率提高3.3%，但能讓未來五年的勞動成本更可預測。

投銀業者TD Cowen資深分析師貝克說，所有新近協商的勞動合約都非常貴，UPS當然也不例外。

在底特律，美國聯合汽車工會（UAW）拒絕美國三大車廠提出四年半加薪20%的提議，希望加薪幅度為35%左右、根據生活成本調整以及縮短每周工作日，主席芬恩指稱工會和汽車製造商對新的勞動契約分歧仍大，威脅若未能在14日達成協議，將推行「創造困惑」策略，分別於三大車廠的不同個別工廠發動罷工 ，但未揭露要罷工的工廠。這將是通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）及Stellantis等三大車廠首度同時遭遇罷工。

美國航空、製造等各產業都已為缺工所苦，讓工會有更多協商加薪與加碼福利的籌碼。加州醫療保健設施和餐廳營運商本周各自與勞工達成協議，將提高當地勞工的最低時薪，西岸碼頭工人今夏也贏得在2028年前加薪32%。

在此同時，燃料價格持續上漲，汽油價 格近幾周已漲到今年來新高，美國8月消費者物價指數（CPI）有超過半數的漲幅為汽油價格貢獻。

燃料變貴已導致一些企業延後升級設施、精簡人事並漲價。雪上加霜的是，國際能源總署（IEA）已警告沙烏地阿拉伯延長減產錯失到今年底，可能導致供應短缺，使汽油價格居高不下。