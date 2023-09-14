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沃爾瑪：購物季展望非常好

編譯黃淑玲、季晶晶／綜合報導

美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫（Doug McMillon）對今年年底購物季的展望，覺得「非常好」，因為美國消費者比預期更有能耐。

董明倫12日在高盛舉辦的全球零售會議上，評論年底傳統假期購物旺季的爽朗語調，與過去一年的謹慎略有不同。

上月財報法說會時，董明倫還說公司仍面對大環境的諸多挑戰，諸如消費者花錢比較謹慎、信用市場緊縮、能源價格昂貴等。

現在董明倫雖然提到特定消費者花錢依然較猶豫，但很高興看到通膨下降，勞力市場強勁、工資上揚，這讓大多數的消費者得以持續消費。

另外，今年開學季業績很好，董明倫說，這對年底假期購物季和明年，都是正面訊號。

沃爾瑪身為全球最大的零售商之一，業績表現被視為消費者消費能力好壞的指標，公司最近一季的財報優於同業的不均衡表現。

然而，根據13日公布的一份報告，家庭儲蓄減少再加上擔心經濟疲軟，消費者對支出轉趨謹慎，美國今年的假期銷售額預計將寫五年來最慢增速。

根據德勤（Deloitte），今年11月到明年1月，實體店面和網路通路的銷售額預計成長3.5%至4.6%，到1.54兆至1.56兆美元間，增幅遜於2022年的7.6%。當時的高通膨推高了聖誕毛線衫、玩具和家用電器等各種商品的價格。

疫情期的儲蓄正迅速減少。根據舊金山聯準銀行估計，美國的超額儲蓄已從2021年8月的大約2.1兆美元驟降至5,000億美元。數百萬美國人10月1日起開始恢復學貸還款，預計會進一步加重預算壓力。

儲蓄 沃爾瑪 高盛

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