利率 攀升 房貸需求27年新低

較高的房貸利率繼續對房貸需求造成影響，尤其是再融資。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降0.8%，至1996年來最低水平。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.21%升至7.27%；再融資需求下降5%，較一年前同周下降31%。

Spirit Airlines調降營收財測

超低成本航空公司Spirit Airlines向監管機構提交文件透露，由於8月原油價格連續第3個月上揚，當季燃油價格上漲，調降第3季營收預期。預計第3季營收將在12.4至12.5億元之間；之前的預期為13至13.2億元。預計第3季每加侖燃油成本為3.06元，而之前的財測值為2.8元。

8月新增企業違約 14年新高

評級機構標準普爾全球發布報告表示，8月全球新增企業違約數量達到16家，為2009年以來最高的8月數字，代表企業壓力正在加劇。雖然違約率在夏季往往會放緩，但上個月的違約率遠高於往年8月8.6例的平均水平。這使得全球企業違約總數達到107家，其中大部分違約來自歐洲和美國。

美國航空調降Q3獲利財測

美國航空調降第3季調整後獲利財測，以應對燃油成本上漲以及與美航機師工會(ALPA)達成最新集體談判協議相關費用的影響。該航空公司目前預計第3季調整後獲利約為每股20至30分，低於之前預測的85至95分。並將營業獲利率從夏初預測大砍一半至4%至5%。

通膨報告無損停止升息預期

以Fed政策利率結算的期貨合約反映出人們對Fed可能不會進一步升息的信心不斷增強；即使在報告顯示8月通膨加速之後也是如此。在最新通膨報告發布後，交易員預計Fed將政策利率提高到7月設定的5.25-5.5%區間以上的可能性正在減弱，Fed維持當前利率區間的可能性約為60%。

花旗集團企業重組 包括裁員

花旗集團CEO佛雷澤 (Jane Fraser)宣布進行企業重組，聲稱此舉將削減管理層級並加快決策速度。她在新聞稿中表示，花旗集團將分為 5 個主要業務部門，直接向她匯報。該公司之前只有兩個主要部門，分別服務消費者和大型機構客戶。重組將包括裁員。不過具體數字尚未決定。