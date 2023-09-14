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本幣貶值 中印iPhone售價調升

財經新聞組／綜合報導

蘋果在中國、日本和印度等一些主要市場調高最新款iPhone的價格。因為蘋果希望在智慧手機市場整體放緩的情況下重振成長，目標鎖定印度等國的高端用戶。

蘋果12日推出iPhone 15系列。在美國，所有規格和不同記憶體配置的價格與上一代iPhone 14保持不變。

但在占蘋果總銷量近20%的中國，幾乎所有iPhone15型號的高儲存版本價格都高於前一代。iPhone 15全系列基本版價格不變，但若想選擇更高儲存量就須支付更高的價格。例如，512GB版本的iPhone 15比iPhone 14上漲了300元人民幣。

在印度，蘋果維持所有版本的iPhone 15和iPhone 15 Plus的價格保持不變，但調高iPhone 15 Pro和Pro Max所有版本的價格。iPhone 15 Pro在印度的起價為13.49萬印度盧比；而iPhone 14 Pro的起價為12.99萬盧比，上漲了5000盧比，約合60美元。同時iPhone 15 Pro Max所有版本的售價都比同等iPhone 14 Pro Max型號高出1萬盧比。

印度和中國的iPhone售價上漲的部分原因是兩國貨幣印度盧比和人民幣去年兌美元貶值。這意味著這兩種貨幣能夠購買的美元數量減少；所以蘋果以漲價來彌補這一點。

特別是在印度，Pro型號可能是進口而非本地製造，因此要繳納高額進口稅。

與此同時，蘋果也在日本提高了iPhone 15各型號的價格。

蘋果對iPhone 15的定價策略一直很謹慎，漲幅通常不是特別大。因為全球智慧手機銷量普遍下滑。Counterpoint Research預計2023年智慧手機總出貨量將同比下降6%至11.5億支。

蘋果公司經由其他地方的降價來抵消部分上漲。

在英國，所有iPhone 15型號的價格都比iPhone 14低。例如，iPhone 14的起價為849英鎊，而iPhone 15的起價為799英鎊，便宜了50英鎊。

iPhone 印度 貨幣

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