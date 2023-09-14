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美股最錢線/科技股受追捧 能源股被冷落

財經新聞組／綜合報導

投行策略師總是在追蹤市場走勢，將大量精力集中在最喧鬧、最熱鬧的新聞上。像是一切與特斯拉有關的動態、蘋果產品發布，或者是最熱門的人工智慧(AI)。

因此，有時最好退後一步，從遠處觀察一些不太引起注意的事情。

能源類股一直是本季和本月的隱形冠軍。該類股自6月底以來一直位居史坦普500指數榜首，上漲13%；自8月底以來再上漲4%。

當然，原油的反彈是其漲勢居冠的部分推動力。西德州中質原油(WTI)本季漲幅超過25%，部分原因是沙烏地阿拉伯延長減產。

但RBC Capital Markets美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)表示，基礎大宗商品的上漲並不是股市上漲的唯一原因。

她說，「我們正處於能源領域獲利修正復甦的早期階段。」「我們開始看到能源產業正在重複今年年初科技產業所做的事情：脫離向下修正周期。」

除了仍處早期階段的復甦之外，能源股的估值看來也很有吸引力。她說，當它們與看來過度擴張和高估的科技相比時尤其如此。

卡爾瓦西納指出，「領漲類股走太久了，該休息一下。」「資金將流向以價值為導向的領域，我認為能源是最好的選擇之一。」

其他策略師、包括Oppenheimer的史托茲福斯(John Stoltzfus)也同意這一觀點，特別是考慮到持續的通膨擔憂。

但另一方面，投資人卻沒能看到這一點，或者仍然寄望科技領域會有更多成長。根據美國商銀最新的資金流向調查，該行客戶尚未將資金投入能源股。能源股以及工業和公用事業股今年出現資金外流，即使在過去一個月裡，實際能源價格已經攀升。

科技仍然是今年的亮點，輝達股價上漲過2倍，通訊服務和資訊科技的回報率約為40%。但由於最近業績出現波動，部分投資人也已開始轉向。（財經新聞組）

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