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油價漲逾10% 8月通膨反彈

財經新聞組／綜合報導
汽油價格上揚逾10%，是當月CPI走升主因。（路透）
汽油價格上揚逾10%，是當月CPI走升主因。（路透）

由於能源和各種其他物品價格上漲，8月通貨膨脹率出現今年最大單月漲幅。

勞工部報告，衡量多種商品和服務成本的消費者物價指數(CPI)經季節調整後8月上漲0.6%，較去年同期上漲3.7%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅分別為0.6%和3.6%。

然而，排除波動較大的食品和能源後的核心CPI分別上漲0.3%和4.3%，而預期為0.2%和4.3%。Fed官員更加關注核心CPI，因為它更能顯示通膨的長期走向。

推動大部分漲幅的能源價格本月上漲5.6%，其中汽油價格上漲10.6%。

食品價格上漲0.2%，而占CPI權重約三分之一的住房成本上漲0.3%。在住房項目下，住房主要居住租金指數上漲0.5%，同比上漲7.8%。衡量業主自認可以獲得租金的關鍵指標業主等效租金分別成長0.4%和7.3%。

至於其他項目，機票價格上漲4.9%，但仍較一年前下降13.3%。二手車價格是2021年和2022年通膨上漲的重要推動因素，8月下降1.2%，同比下降6.6%。交通服務成長2%。

Bright MLS首席經濟學家史圖爾特萬特(Lisa Sturtevant)表示，如果排除住房成本，CPI年增幅僅為1%左右。

總體通膨率的上升衝擊了工人的工資。勞工部在另一份報告中表示，雖然仍較去年同期成長0.5%，但本月實際平均時薪下降了0.5%。

Capital Economics副首席美國經濟學家亨特(Andrew Hunter)寫道：「總體而言，Fed在下周聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上維持利率不變的計畫沒有任何改變。」

根據CME Group的數據，市場普遍預計Fed將在下周會議上放棄升息，但之後會議的定價一直波動。交易員預計11月升息的可能性約為40%。

勞工部 租金 升息

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