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拜股票、房市回升所賜 美國家庭財富創史上最高

編譯林聰毅／綜合外電
在股市回升和房價上漲的推動下，今年第2季美國家庭財富達到創紀錄的154.3兆美元。（美聯社）
在股市回升和房價上漲的推動下，今年第2季美國家庭財富達到創紀錄的154.3兆美元。（美聯社）

根據聯邦政府的數據，在股市回升和房價上漲的推動下，今年第2季美國家庭財富達到創紀錄的154.3兆美元。

根據CNN財經新聞網，現在美國消費者的財富已完全從最近通膨造成的股票和房地產價格下跌中恢復過來。

聯準會上周五公布的數據顯示，3月底至6月底期間，美國家庭和非營利組織的淨財富增加了5.5兆美元，增幅為4%。今年前三個月則增加了3兆美元，但這些數據未經通膨調整。

美家庭財富增加主要是由美國股市投資的價值飆升所推動，上季這項投資增加了 2.6兆美元。包括持有房地產的價值則增加了2.5兆美元。

目前美國家庭的財富比2022年初創下的152兆美元的歷史紀錄高出約2兆美元，應可為消費者提供緩衝，以因應對未來的經濟風暴和潛在的失業率上升。

通膨飆升促使聯準會從2022年3月開始以40年來最快速度升息。這些升息舉措撼動了金融市場、壓低了持有股票的價值，冷卻了房地產市場，並召喚出經濟衰退的幽靈。

股市隨著美國經濟復甦而反彈。高盛最近將美國未來12個月經濟衰退的可能性從今年早些時候的35%下修至15%。軟著陸的希望與日俱增，也就是通膨獲得抑制，而且可以避免經濟衰退。

儘管經濟正在改善家庭的財富，但美國民眾並不領情，不認為這是白宮的功勞。根據CNN上周發布的一項民調，令人震驚的是，58%的受訪者表示，拜登總統的政策使美國的經濟情勢變得更糟。相較下，去年秋天的調查只有50%認為如此。

同樣，根據華爾街日報最近公布的民調，63%的選民不喜歡拜登處理通膨的方式。跡象並顯示，有些美國人正在勉強餬口度日。

紐約聯準銀行發現，就在第2季財富創下歷史新高之際，信用卡債務也是有史以來首次衝破1兆美元。新的信用卡和汽車貸款拖欠率已經超過了新冠疫情爆發前的水準。

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