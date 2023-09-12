拜股票、房市回升所賜 美國家庭財富創史上最高

在股市回升和房價上漲的推動下，今年第2季美國家庭財富達到創紀錄的154.3兆美元。（美聯社）

根據聯邦政府的數據，在股市回升和房價上漲的推動下，今年第2季美國家庭財富達到創紀錄的154.3兆美元。

根據CNN財經新聞網，現在美國消費者的財富已完全從最近通膨造成的股票和房地產 價格下跌中恢復過來。

聯準會上周五公布的數據顯示，3月底至6月底期間，美國家庭和非營利組織的淨財富增加了5.5兆美元，增幅為4%。今年前三個月則增加了3兆美元，但這些數據未經通膨調整。

美家庭財富增加主要是由美國股市投資 的價值飆升所推動，上季這項投資增加了 2.6兆美元。包括持有房地產的價值則增加了2.5兆美元。

目前美國家庭的財富比2022年初創下的152兆美元的歷史紀錄高出約2兆美元，應可為消費者提供緩衝，以因應對未來的經濟風暴和潛在的失業率上升。

通膨飆升促使聯準會從2022年3月開始以40年來最快速度升息。這些升息舉措撼動了金融市場、壓低了持有股票的價值，冷卻了房地產市場，並召喚出經濟衰退的幽靈。

股市隨著美國經濟復甦而反彈。高盛最近將美國未來12個月經濟衰退的可能性從今年早些時候的35%下修至15%。軟著陸的希望與日俱增，也就是通膨獲得抑制，而且可以避免經濟衰退。

儘管經濟正在改善家庭的財富，但美國民眾並不領情，不認為這是白宮的功勞。根據CNN上周發布的一項民調，令人震驚的是，58%的受訪者表示，拜登 總統的政策使美國的經濟情勢變得更糟。相較下，去年秋天的調查只有50%認為如此。

同樣，根據華爾街日報最近公布的民調，63%的選民不喜歡拜登處理通膨的方式。跡象並顯示，有些美國人正在勉強餬口度日。

紐約聯準銀行發現，就在第2季財富創下歷史新高之際，信用卡債務也是有史以來首次衝破1兆美元。新的信用卡和汽車貸款拖欠率已經超過了新冠疫情爆發前的水準。