ARM將上市 散戶當心虧損

ARM即將上市，散戶最好謀定而後動。（路透）

當英國晶片設計公司Arm Holdings最快本周上市交易時，滿心期待首次公開募股(IPO)的散戶應該注意：在搶購熱門上市股票 時，散戶往往會虧損。

Arm的目標是在籌集約50億元，這可能是2023年最大規模的IPO。之前幾年其他主要上市的回報大多令人失望。

知情人士指出，由於日本軟銀集團旗下的Arm在消費者中知名度並不高，因此該公司將IPO行銷工作的重點放在機構投資 人身上；使得主要投資客一旦開始交易就能以更高的價格買進Arm股票。

由於散戶平均持有個股的時間不到一年，近期的歷史顯示他們可能會虧損。

根據倫敦證交所集團(LSEG)截至8日的數據分析，過去4年美國最大的10次IPO較首日交易收盤價平均下跌47%。投資人若在高調上市的盤中價格飆升時買入表現會更糟，平均損失達53%。

前10名股票中，只有2支股票較IPO價格收漲：軟體銷售商Snowflake和Airbnb，後者以111%的回報率領先。

即使是受邀在交易前購買這10支IPO的機構投資者，股價平均也下跌了18%。

在這10次IPO期間，史坦普500指數平均上漲13%，其中9次發生在2020年和2021年。

佛州 大學研究IPO的教授里特(Jay Ritter)表示：「如果在市場上買入，平均而言，買入價格會高於發行價。」「對於幾乎所有散戶來說，購買並持有低成本指數基金是最好的策略。」

Arm以及雜貨配送服務Instacart即將上市，預計將重振過去2年因市場波動和經濟不確定性而低迷的IPO市場。

但追蹤散戶交易的Vanda Research資深副總裁亞奇尼(Marco Iachini)表示，去年股市拋售後，投資人變得更加謹慎，「無論Arm IPO的結果如何，都會看到一些散戶試圖參與，但它不會達到2021年的水平。」