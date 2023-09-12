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輝達獨霸 AI新創公司籌資受阻

財經新聞組／綜合報導

投資人表示，輝達在人工智慧(AI)電腦晶片製造方面的霸主地位，已經冷卻了潛在競爭對手的風險投資，本季美國交易數量較一年前下降80%。

隨著輝達在這個領域變得越來越強大，試圖生產競爭晶片的公司變得越來越困難。風險投資客將這些新創公司視為高風險賭注，不願提供大量現金注入。將晶片設計落實工作原型可能需要花費超過5億元，因此這種縮手很快就威脅到諸多新創公司的前景。

根據PitchBook的數據，截至8月底，美國晶片新創公司已籌集8.814億元。相較之下，2022年前3季的交易額為17.9億元。截至8月底，交易數量從23筆減少到4筆。

科技網站The Register報導，AI晶片新創公司Mythic總共籌集約1.6億元資金，去年現金耗盡，幾乎被迫停止運作。但幾個月後的3月，它成功籌集到相對溫和的1300萬元投資。

Mythic CEO里克(Dave Rick)表示，輝達「間接」加劇了整體AI晶片融資困境，因為投資人希望「投資巨額、回報豐厚的保險型投資」。

尋求籌集現金的晶片新創公司面臨著投資客更嚴格的要求。消息人士表示，他們要求公司擁有一款在幾個月內推出或已經開始銷售的產品。

大約2年前，晶片新創公司的新投資金額通常為2或3億元。PitchBook分析師伯克(Brendan Burke)表示，這個數字現在已降至約1億元。

至少兩家AI晶片新創公司只得宣揚潛在客戶或與知名高管的關係，以說服勉強的投資客。

為了在8月籌集1億元資金，Tenstorrent宣傳CEO凱勒(Jim Keller)是一位近乎傳奇的晶片架構師，曾為蘋果、AMD和特斯拉設計過晶片。

D-Matrix預計今年收入將低於1000萬元，但在微軟財務支持以及承諾明年推出測試D-Matrix的新型AI晶片支持下，上周籌集了1.1億元。

晶片 投資 AI

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