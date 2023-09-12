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耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

財經簡訊

財經新聞組／整理

Instacart擬IPO募集6.16億元

Instacart提交即將進行首次公開募股(IPO)的最新文件，希望與現有股東一起籌集高達6.16億元的新資本。文件顯示，其IPO發行價設定在26至28元之間。並將發行總計2200萬股股票，其中包括公司新發行的1410萬股和出售股東的790萬股。以最高價計算，Instacart尋求募得6.16億元。

Truist即起連3季大幅裁員

Truist Financial Corp計畫從2023年第3季到明年第1季「大幅裁員」，以削減成本。此次裁員是一項更大的成本節約計畫的一部分，預計將可節省3億元。加上技術優化和組織簡化，12至18個月內將產生總計7.5億元的收益。Truist並補充說，2024年的費用增幅將顯著低於2023年。

700具引擎拆檢 RTX預警獲利

航太供應商RTX表示，必須拆除600至700具齒輪傳動渦輪風扇引擎(GTF)進行質量檢查，這將導致未來幾年稅前獲利損失30至35億元。質量問題與用於製造某些引擎零件的粉末金屬的罕見狀況有關。該公司的GTF引擎為大約半數空中巴士A320neo機隊提供動力。

Smucker以56億收購Hostess

果醬製造商J.M. Smucker將以56億元、合每股34.25元收購Twinkie所有者Hostess Brands。每股Hostess股份將獲得30元現金和0.03002股Smucker股票。Smucker也同意承擔Hostess的債務。該交易預計將在Smucker明年1月結束的第3財季內完成。

越南航空與波音簽署購機協議

越南航空在美國總統拜登訪問越南期間，簽署了採購50架波音737 Max的初步協議。越南航空表示，該諒解備忘錄價值100億元。白宮稱讚這項協議「具有里程碑意義」，將可支持超過3萬個美國就業崗位。越南航空目前機隊全為空中巴士SE單走道客機，一直在考慮訂購50架空巴A321neo客機。

高通供應蘋果5G晶片至2026

高通表示在2026年之前向繼續供應蘋果智慧手機5G通訊晶片。華爾街分析師和高通主管之前曾表示，預計蘋果將從2024年開始使用自行開發的5G通訊晶片。對蘋果的持續銷售將提振高通的手機業務，並減輕可能失去關鍵客戶的打擊。瑞銀估計，高通2022財年442億元收入約有21%來自蘋果。

越南 高通 晶片

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