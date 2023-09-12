股指連升二日 科技推升那指

隨著投資 人買入科技股，美股收漲，開啟本周通膨數據吃重的一周。

那斯達克綜合指數上漲156.37點或1.14%至1萬3917.89點。史坦普500指數上漲29.97點或0.67%至4487.46點。受迪士尼 上漲的支撐，道瓊工業平均指數上漲87.13點或0.25%至3萬4663.72點。

摩根史坦利(Morgan Stanley)調升特斯拉股票評級，並預測由於其自動駕駛軟體取得突破，未來股價將大幅上漲，隨後該公司股價上漲10.09%。半導體公司高通表示，在2026年之前將繼續向蘋果供應智慧手機5G通訊晶片，股價上漲3.9%。

由史指中科技股組成的科技特選類股SPDR 8月下跌1.5%，9月至今下跌約1.2%。然而，該ETF 11日上漲0.52%。今年至今上揚近40%。

迪士尼上漲1.15%，消息人士指出，該媒體集團和Charter Communications已達成協議，結束有線電視頻道斷訊之爭。

《華爾街日報》10日報導，Fed達成共識，不會在下周會議上升息 ，這也提振了11日的看漲情緒。報導還提到政策轉變，隨著通膨數據一直在改善，委員們認為今年晚前再次升息的緊迫性有所降低。

投資人期待未來一周的關鍵通膨數據。13日和14日分別公布最新的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)。