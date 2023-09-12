美股最錢線/即使蘋果重挫 科技仍見利多

蘋果股價上周大跌，令人驚訝的是居然只是因為緣自一則新聞報導。

蘋果股價從6日開盤到7日收盤下跌了6%。 這是10個月來最大的連跌幅度。罪魁禍首是媒體報導，中國官員要求政府員工停止使用iPhone。

考慮到蘋果公司在中國有龐大的業務，接下來是否會出現中國下令關閉蘋果專賣店，以向西方傳遞某種示威和恫嚇的訊息？沒有人知道，而這就是蘋果股票受到打擊的原因。

但有趣的是，雖然蘋果股票面臨拋售壓力，但以科技股為主的那斯達克綜合指數卻沒有。在過去5個交易日中，那指只下跌了1.9%，而蘋果公司的跌幅則接近6%。

為什麼？這是對科技業較具正面意義的一面，因為Fed似乎將在本月下旬的會議上暫停升息，10年期國債收益率已經停止快速上漲。

這使得投資 人不再拋售科技股。這些公司在利率上升時通常表現不佳。

高盛 總經理謝里丹(Eric Sheridan)解釋：「去年年底和今年上半年，投資人已經歷並習慣長期更高利率，並在2022年下半年看到估值和技術面的非常積極的重置。」

他補充指出，「我們認為此刻重置已基本發生，除非5%上下浮動的利率可能成為新常態。如果最終的利率高於這個水平，就將必須進行另一次估值重置，可能是針對更全面的股市。但高盛的內部觀點認為，經濟衰退的可能性正在下降，Fed不太可能在接下來幾次會議上快速升息。」

高盛在報告中展現出對頂級科技股的興趣，目標遍及Nvidia、AMD和其他公司；但沒有任何文字提到蘋果的中國風險嚴重影響了對科技股的決策過程。

在高盛看來，真正的重點在於美債殖利率 的降溫，為基本面強勁的公司打開了一些切入點。

因此，雖然不宜忽視蘋果與中國的熱門新聞，但科技股仍有正面的評價。（財經新聞組）