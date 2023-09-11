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貿易衰減 出口大國重傷

編譯陳苓／綜合報導
經濟學家預估，全球貨物貿易今年都將維持頹勢。(歐新社資料照片)
經濟學家預估，全球貨物貿易今年都將維持頹勢。(歐新社資料照片)

全球貿易衰減正在重塑全球經濟景況，美國和印度等依靠內需的國家成為贏家，中國和德國等仰賴出口的國家則淪為主要輸家。

華爾街日報（WSJ）報導，世界貿易組織（WTO）數據顯示，全球貨物貿易今年第1季比去年第4季減少，延續去年開始的低潮，經濟學家預估，今年都將維持頹勢。

全球貿易流動減弱，正在拉大20國集團（G20）之間的成長差距，失去優勢的一方為素來享有貿易順差的出口導向經濟體，成長正落後於美國和印度這類市場龐大、相對仰賴內需的國家。

美國亞特蘭大聯邦準備銀行的早期指標顯示，美國經濟正以年率接近6%的速度成長，印度第2季經濟也擴張7.8%，為一年來最大增幅。相形之下，較仰賴貿易的歐元區，第2季成長勉強維持正值，比新冠疫情爆發前還疲弱。

貿易不振反映許多暫時性因素，包括利率和生活成本攀升，以及全球商品荒緩解，使企業庫存回升，這也導因於許多較長期的變化，例如中國大陸成長減緩，西方產業政策更偏向保護主義，以及更加訴諸以經濟措施為地緣政治競爭的工具，包括科技禁運、監控對外投資等。

貝倫堡銀行（Berenberg Bank）首席經濟學家施密丁說，未來全球貿易將變得沒那麼全球化，逐漸轉向區域化，並從貨物貿易轉向服務貿易，有利美國和印度等專精資訊科技（IT）等服務的經濟體，衝擊中國大陸和德國等製造業大國。

融資成本升高也是減弱貿易的因素之一。隨著銀行緊縮信用管道，消費者支出與企業投資都面臨壓力，美元利率上漲及伴隨而來的強勢美元，也可能掐住關鍵的貿易融資。

全球商務萎靡正在傷害各地的智慧手機與機械製造商、以及船運業者等產業，加深製造業衰退，工業產值占比重較高的經濟體，更是尤其痛苦。世界銀行資料指出，製造業占中國經濟產出的近三分之一，占德國的18%、占美國的11%。

美國已成為全球經濟的異數。雖然跡象顯示勞動市場正在降溫，但消費者支出依然熱絡，製造業產出似乎也優於其他先進經濟體。

美國13日將公布8月消費者物價指數，為聯準會（Fed）9月決策會議前的最後一份通膨報告，預料年升率將加速攀揚至3.6%，但核心CPI年生率將降溫至4.3%，為2021年9月來最小升幅。

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