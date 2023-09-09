中國國軒高科斥資20億美元 在美建超級電池工廠

伊利諾州8日宣布，中國電池製造商國軒高科將斥資20億美元在該州建立一座超級工廠。（路透）

伊利諾州 8日宣布，中國電池製造商國軒高科將斥資20億美元在該州建立一座超級工廠，預定明年投產。這是繼去年宣布在密西根州設廠，國軒進軍美國的第2個戰略投資 。

據伊利諾州政府官網，伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）與國軒高科董事長李縝8日共同宣布這項重大投資計畫。

普里茨克表示，國軒新工廠將創造2600個就業 機會，是伊利諾州幾十年來最重大的新製造業投資。新廠將專注於生產電動汽車的鋰離子電池、電池組和能源儲存系統，預計將於2024年開始生產10 GWh鋰離子電池組和40 GWh鋰離子電池單體，這將加強美國電動汽車電池供應鏈。

李縝表示，國軒在伊利諾州看到的一切都具有巨大的價值：有利的商業環境、對新能源行業支持的州政府及其高效的工作，以及伊利諾未來的前景；「我們相信國軒的電池技術將有助於促進北美的電動汽車以及中美之間的經貿交流」。

國軒這座超級工廠位於伊利諾芝加哥南部的曼特諾村（Manteno）一個製造基地，占地150英畝。

據發布，國軒設廠可以獲得價值5.36億美元的伊利諾州總激勵方案，將有資格在30年內獲得2.13億美元的稅收優惠。但國軒總投資不得低於19億美元，並保證員工平均薪資至少是當地類似產業的120%。

國軒高科在美國的全資子公司國軒公司（Gotion Inc.）去年宣布，將在密西根州大急流城（Big Rapids）和格林特許鎮（Green Charter Township）投資23.4億美元建造電池廠，將創造2350個就業機會。

儘管國軒赴密西根設廠已在美國引發政治疑慮與地方紛爭，但這也是拜登政府欲透過「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）建立在地電動汽車產業的一環。伊利諾的激勵方案資金，也包含聯邦政府的補貼。