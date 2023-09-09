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蘋果、Nvidia拖累本周美股下跌 下周能否有起色要看這件事

編譯劉忠勇／綜合外電
下周通膨數字表現將牽動聯準會（Fed）今年內升息動向，也足以決定蘋果在內大型科技股能有多少起色。（路透）
下周通膨數字表現將牽動聯準會（Fed）今年內升息動向，也足以決定蘋果在內大型科技股能有多少起色。（路透）

受到科技巨人蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）拖累，美股9月頭一周交易未能擺脫歷來魔咒，下周通膨數字表現將牽動聯準會（Fed）今年內升息動向，也足以決定大型科技股能有多少起色。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五均小漲0.1%，輝達和特斯拉（Tesla）繼續下跌，蘋果則從近兩日大跌之勢止跌。一周四個交易日下來，史坦普和那斯達克各跌1.3%和1.9%，道瓊工業指數跌0.7%。

費城半導體指數和台積電ADR周五都跌0.5%，本周也同步下跌3.2%。中國當局據報導下令中央政府公務員禁用iPhone，蘋果本周股價大跌6%。人工智慧（AI）熱潮的核心成員輝達本周也大跌6.1%，這兩家公司都是台積電的主要客戶。

Genter 資本管理公司執行長簡特（Dan Genter）指出，雖然微軟和輝達在內很多公司短期內可望從AI進展中受益，但「其他很多公司能真正從獲利中受益多少相當可疑」。

此外，蘋果和輝達按預估獲利所呈現的本益比各高達27.6倍和30.7倍，高於科技股已經偏高的25.6倍。

科技股整體價位偏高，未來漲勢將面臨更多檢驗，蘋果和輝達表現如何，也將左右史坦普500指數接下來走勢。史坦普道瓊指數公司分析師西弗布拉特（Howard Silverblatt）表示，截至8月底，蘋果和輝達在史坦普500指數今年含股息在內的總回報率占了近30%。

美國公債殖利率走強尤其不利科技股。美國基準10年期公債殖利率由上周五的4.173%升至4.257%。

本周公布的數據讓人憂心美國經濟可能過熱，已讓Fed官員不敢輕言停止升息。因此，下周三公布的8月消費者物價指數，更有助投資人評估Fed接下來的動向。

如果通膨數字太高，可能引發Fed讓利率保續較高水準或在未來幾個月繼續升息的疑慮，已從夏季高峰回落5%的史坦普500指數也將繼續受壓。

Tallbacken Capital Advisors負責人普爾夫斯（Michael Purves）說：「這隻通膨魔獸離撲滅甚遠。如果隨名目GDP成長出現結構性轉變，將帶來一些波動和意想不到的後果。」如此一來，大型成長股的高價位也勢必不保。

市場普遍預期Fed在9月20日的會議上將維持基準利率不變 。不過市場預料，Fed於11月升息的機率將近44%，高於一個月前的28%。

輝達 殖利率 史坦普500

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