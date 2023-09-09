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美股最錢線／蘋果手機魔咒 跌勢恐持續

財經新聞組／綜合報導

蘋果公司過去兩天暴跌超過6%，創10個月來最大連日跌幅。自4日以來，市值已流失約2000億元。媒體報導，中國官員要求政府員工停止使用這款全球最受歡迎的手機。

蘋果12日將舉行iPhone 15發布會。但蘋果目前面臨的技術問題不在於它生產的手機或它銷售的服務。

不過一個月前，蘋果創下成立40年來的最大成就，股價創下歷史新高；但緊隨其後的是慘烈的拋售，跌速前所未見。

根據歷史經驗，這種疲軟可能會持續至少一個月。事實上，該股在8月下半月大幅上漲，但過去兩天的慘敗幾乎回吐所有漲幅，導致該股徘徊在數月低點附近。

距離大型iPhone發布會只剩幾天，分析師看法轉趨空頭。但很大一部分原因與北京發布有關打壓iPhone無關。

摩根大通總經理兼賣方科技交易員阿德勒(Ron Adler)提醒投資人，蘋果股票通常會在事件發生前上漲，隨後就會遭到拋售。

自蘋果40多年前IPO至今，的確通常在7月和8月出現上漲，隨後在9月往往會下跌。早在iPhone推出之前，9月就已是該股表現最差的月份之一。

而在過去12年中，有10年蘋果股票在9月出現負回報，而且通常都在iPhone發布後持續遭到拋售。

10月通常是蘋果股價表現最好的月份。但今年情況已經有所不同，8月沒有出現上漲。阿德勒認為蘋果股票呈現一反常態的防禦性。

他指出，今年人工智慧(AI)股票上漲時，蘋果卻未跟上，而且還表現出反周期行為，成為其他投資人賣股求現來源。換言之，蘋果今年股價上漲了35%，但與輝達的210%或Meta Platforms的150%回報率相去甚遠。

阿德勒表示，如果2023年的趨勢持續下去，投資人可能會在下周iPhone發布會後出售蘋果股票，並將資金投入Meta、微軟和輝達。（財經新聞組）

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