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舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

財經簡訊

財經新聞組／整理

輝達信實合作為印度打造AI

晶片製造商輝達(Nvidia)和石油電信集團信實工業(Reliance Industries)表示，雙方已合作創立一個以印度地方語言為基礎的大型人工智慧(AI)語言模型。輝達將提供所需的計算能力，而Reliance將致力於創建AI應用程式；例如能與農民互動提供天氣資訊和農作物價格的本地語言應用程式。

ChatGPT官網流量連降3月

去年11月推出AI聊天機器人ChatGPT的OpenAI網站流量在8月連續第3個月出現下滑，全球桌面和行動網站流量下降3.2%至14.3億人次。前兩個月的流量都下降約10%。訪問者在網站上停留的時間也逐月減少，從3月平均8.7分鐘減少到8月的7分鐘。不過9月學校開學可能會提升流量和使用率。

Stellanti將建造更多電池廠

汽車製造商Stellantis全球推進系統負責人布萊(Micky Bly)表示，除了已計畫在歐洲和北美建立的6座電池製造工廠，該公司還將建造更多電池製造工廠，以支持電動車產量的成長。他強調，「我們已經宣布全球建設約250吉瓦時的產能。相信我們需要在全球實現400吉瓦時的產能。」

和解鴉片索賠 克羅格虧損

克羅格(Kroger)上季財報淨虧損，主因為和解全美鴉片類藥物而支出14億元費用。該公司將向美國各州和地方政府支付最多12億元，並向美洲原住民部落支付3600萬元，以解決各州和美洲原住民部落針對該公司提出的大部分鴉片類藥物索賠。第2季同店銷售額成長1%，低於預期的1.26%。

阿斯伯里12億收購吉姆昆斯

汽車經銷商阿斯伯里汽車集團(Asbury Automotive Group)將以約12億元收購吉姆昆斯(Jim Koons)汽車經銷集團。後者擁有20家經銷商和29家加盟經營店，2022年營收超過30億元。阿斯伯里計畫利用現有財務提供資金。交易價值包括7.4億元商譽以及約4.17億元的房地產和租賃改裝。

8月回升 二手車批發價觸底

Cox Automotive表示，今年二手車批發價格可能已經觸底。8月出現3月以來首次上漲。Cox報告指出，8月Manheim二手車價值指數為212.2，較7月上漲0.2%。這是該指數今年的最低漲幅，雖仍高於歷史水平，但較2022年8月下降7.7%。

AI 輝達 二手車

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