FDIC：銀行業前景趨穩但存在風險

在經歷春季銀行業危機之後，監管機構認為前景喜憂參半但更為穩定，但也指出利率上升、信貸收緊和商用地產市場不穩帶來的潛在風險。

聯邦存款保險公司(FDIC)在對其承保的4645家銀行的銀行業季報概況中指出，第2季最弱銀行的觀察名單保持不變，仍為43家。

FDIC主席格魯恩伯(Martin Gruenberg)表示，「從歷史標準來看，淨收入仍然很高，資產質量指標穩定，產業資本仍然充足。」

FDIC在報告中表示，美國銀行業第2季獲利達780億元，較上季下降11.3%。格魯恩伯表示，考慮到對破產 銀行的收購，這個結果有些偏差。剔除這些因素後，獲利基本持平於相對較高的水平，較去年同期高出5.7%。

不過，跡象顯示，銀行獲利能力會被削弱。Fed過去一年半的升息對銀行來說是個福音，但更高的利率意味着銀行將不得不向儲戶支付更高的利息，因為其他資產的殖利率 跟隨聯邦基金利率水漲船高，銀行必須要與這些資產搶奪資金。

爲了追求更高的殖利率，美國銀行業存款總額連續第5季下降，但格魯恩伯表示，與今年前三個月相比，資金流失速度「大幅放緩」。

因此，第2季銀行淨利差較第1季下降3個基點至6月的3.28%。即使如此，淨利差仍較一年前高出近0.5個百分點，略高於疫情 前3.25%的平均水平。

更高的利率還使銀行所持有的美債大幅貶值。FDIC表示，第2季美國銀行業未實現證券損失較上季增加8.3%，達到5880億元；但除非出現新的危機迫使銀行必須賣出這些債券，否則這些它們不會對銀行造成任何實質損失。

不過，格魯恩伯警告，由於通膨、利率上升和地緣政治的不確定性，銀行仍面臨「重大挑戰」。由於這些擔憂，幾家銀行的信用評級在過去一個月遭到降級。