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零售業獲利流失 盜竊非主因

財經新聞組／綜合報導
目標百貨被迫將商品上鎖，以防杜店內盜竊。（歐新社）
目標百貨被迫將商品上鎖，以防杜店內盜竊。（歐新社）

許多零售商一再將財報獲利低迷的原因之一歸咎於盜竊(shrink)。但其中一些業者已經開始提出比以往更詳細的訊息，說明因外部或員工盜竊、損壞或供應商欺詐等因素造成的物品損失對其獲利的影響有多大。

與此同時，某些零售商收回它們的論點，不再提組織性盜竊是造成損失的主因，因為人們越來越懷疑犯罪對它們的業績不振有多大影響力。

在8月和9月發布的第2季財報中，近20家零售商表示盜竊繼續影響獲利。但每家公司提供的細節以及對損失的解釋差異很大。而且很難將損失與過去幾年進行比較，因為大多數公司之前從未披露過相關損失。

一般來說，庫存損失僅占零售商淨銷售額的一小部分。對資產負債表分析後發現，它甚至還比不上過度折扣和促銷等壓縮獲利的其他因素。雖然一些公司的虧損日益嚴重，但損失通常符合零售業銷售額1%至1.5%的標準，這代表盜竊問題可能並不如某些零售商和產業協會所形容的那麼嚴重。

《CNBC》分析指出，在截至7月29日的三個月內，目標百貨(Target)因盜竊虧損約2.195億元，而迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)同期虧損約2710萬元。

與此同時，Ulta和Foot Locker在5月時都將損失歸咎於「組織性零售犯罪」；但在最新財報中並未提及盜竊問題；只在討論獲利如何承壓時才使用「盜竊」一詞。

過去幾季，越來越多零售商宣稱盜竊造成獲利流失，但並沒有提供太多細節來說明庫存損失實際上帶來多少損失。專家表示，一些公司可能會以犯罪為藉口，分散人們對其他導致獲利縮水的營運挑戰注意力，例如庫存管理不善和人員配置問題。

AlixPartners零售業務合夥人兼總經理拉平斯基(Sonia Lapinsky)表示，將獲利暴跌歸咎於虧損和盜竊，但沒有提供更多解釋，可能是試圖混淆內部問題。

零售商 零售業 目標百貨

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