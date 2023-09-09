憂Fed過度升息 史指3周來首跌

美股小幅上漲，但由於人們再次擔心Fed可能升息 超過之前預期，本周股指全面下跌。

史坦普500指數小漲6.35點或0.14%，收4457.49點，結束3天連跌。道瓊工業平均指數上漲75.86點或0.22%收3萬4576.59點。那斯達克綜合指數上漲12.69點或0.09%收1萬3761.53點。

主要股指本周收跌。史指和那指分別下跌1.3%和1.9%，為3周以來首跌。道指收跌約0.8%。

由於油價 持續上漲，能源股走升。史指能源類股上漲1%，本周上漲1.4%。主要贏家包括Marathon Petroleum和Phillips 66，都上漲2.9%。瓦萊羅能源(Valero Energy)上漲4.26%。

一些最近表現不佳的科技股站穩腳跟。蘋果公司在連續兩日下跌後小漲0.35%。微軟和Salesforce上漲約1%。輝達和特斯拉 等下跌約1.1%。由於面臨系統故障，Block下跌5.28%。

最近的經濟數據、包括低於預期的首次申請失業救濟金人數，重新引發人們對升息的擔憂以及對Fed可能還有更多動作的擔憂。根據CME Group的Fed Watch工具，截至8日，交易員預計9月可能暫停升息後，11月升息的可能性接近42%。

即使第2季業績超出預期並發布樂觀的第3季財測，電子簽名股票DocuSign下跌3.68%。由於第3季財測疲軟，RH下跌15.63%。