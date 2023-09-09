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搶攻富豪 大摩攜手OpenAI 推聊天機器人

編譯簡國帆／綜合報導
摩根史坦利已與OpenAI共同開發一款生成式AI聊天機器人，預定9月推出。（路透）
摩根史坦利已與OpenAI共同開發一款生成式AI聊天機器人，預定9月推出。（路透）

摩根史坦利（大摩）已與熱門人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，共同開發一款生成式AI聊天機器人，在測試後幾個月後，9月將正式推出，能幫助客戶快速尋找研究資料和表格等工作，爭取富豪青睞。

路透報導，大摩與1,000名財務顧問測試好幾個月後，本月將推出一款生成式AI機器人，讓富裕客戶能使用這個虛擬助手進行快速尋找研究資料或表格等工作，不必再翻閱成千上萬份文件，因此往後富裕客戶在和大摩財務顧問討論投資事宜時，可能會有種不同體驗：聊天機器人也在一旁聆聽對話

大摩財富與投資管理部門資訊長庫奇亞拉（Sal Cucchiara）指出，AI的影響將非常重大。他去年在ChatGPT爆紅支潛，與OpenAI主管碰面，之後「迅速明確我們必須和他們合作，他們遙遙領先所有人」。

接著大摩共同總裁金財富管理部門主管薩帕斯坦飛到加州，和OpenAI執行長奧特曼和技術人員鮑爾討論結盟，去年夏季簽署協議，能優先獲支援開發財富管理產品開發。

雖然這款AI聊天機器人會為財務顧問提供洞見與行政作業支持，投資建議仍由人類提供，庫奇亞拉說，「顧問仍是核心」，目前大摩員工視這項技術為有用的工具，不擔心會被機器人取代。

大摩也正在開發一項技術，最終將在客戶允許的情況下，創建會議對話摘要、起草建議下一步舉措的後續電子郵件、更新銀行的銷售資料庫、安排後續會面，以及學習如何幫助顧問管理客戶在稅收、退休儲蓄和遺產等方面的財務。這項計畫的具體細節還沒公布。

AI計畫是大摩驅動財富部門成長策略的一環，該部門上季淨營收激增16%至新高紀錄，新客戶資產也增加900億美元，大摩執行長高曼的目標是讓管理的資產達到10兆美元。

大摩並非唯一擁抱AI的華爾街大銀行，其他業者也都在開發生成式AI的更細緻用途。摩根大通（小摩）6月已任命海森瑞瑟為數據與分析長，負責領導在全公司採用AI，穆迪分析公司也正和OpenAI及微軟合作，開發能讓客戶使用的研究助理。

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