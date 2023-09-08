美升息周期終點 更近了

根據Fed最新發布的褐皮書顯示，美國經濟和就業市場呈現放緩趨勢，薪資成長增幅可能放緩。（路透）

聯準會 （Fed）褐皮書報告顯示，美國經濟和就業 市場的成長在7、8月都出現放緩，許多企業預期短期內薪資增速將減慢。這強化人們認為Fed已完成或接近完成升息行動的預期。

根據6日公布的褐皮書，Fed轄下「多數地區的聯絡人反映經濟成長溫和」，同時指出「幾乎所有地區都表示，企業重申了此前未實現的預期，即薪資成長將在短期內廣泛放緩」。

上周數據顯示，儘管美國8月就業普遍成長，但部分就業市場正在降溫。薪資增速為2022年初以來最慢，而且隨著愈來愈多人加入勞動力市場，更多人無法立即找到工作。

通膨壓力也有所減輕。Fed青睞的通膨指標核心PCE平減指數7月已連續第二個月僅升0.2％，低於今年早些時候逾0.3％的升幅。

褐皮書報告顯示：「多數地區回報物價成長整體放緩，其中製造業和消費品產業減速更快」 ，「不過，幾個轄區的聯絡人強調過去幾個月房屋保險成本急劇上升」。

各界幾乎已認定，Fed在9月決策會上將把基準利率維持在目前的5.25%-5.50%不變，同時保留年底前最後一次升息1碼的可能性，而Fed這波升息周期已經結束的可能性約有50%。

最新褐皮書顯示，12家地區聯準銀行中有很多都發現，價格壓力減弱，這種趨勢在以商品為中心的經濟領域最為明顯。

報告還指出，消費領域出現一些壓力跡象，愈來愈多家庭耗盡了新冠疫情期間存下的儲蓄，更多轉向借貸；也有證據顯示，愈來愈多家庭在管理債務方面遇到困難。

報告指出，住房仍是一個問題，獨戶住宅的供應「仍然受限」。Fed表示，住房建設正在加快，但由於融資成本高和保險費上漲，建造可負擔得起的房產正面臨壓力。

另外，美國聯邦參議院 6日以88票對10票，確認傑佛森為聯準會副主席，顯示在決策者接近對抗通膨的分水嶺時刻時，聯準會的二把手獲得跨黨派廣泛支持。

路透報導，參議員還確認庫克連任聯準會理事，再獲14年新任期，但參議院是以打破黨派界線的51比47票通過這項人事案。

傑佛森和庫克都擁有經濟學博士學位，長期從事學術工作後，於2022年5月成為聯準會理事。傑佛森的新角色意味著他將與聯準會主席鮑爾以及紐約聯準銀總裁威廉斯密切合作。

參議院多數議員6日也投票為確認世界銀行現任執行董事庫格勒擔任聯準會理事的人事案鋪路。